Non hai bisogno del forno: per preparare questi involtini deliziosi basta una padella

Per gustare degli sfiziosi involtini di melanzane non serve per forza accendere il forno. Infatti ti suggeriamo una ricetta davvero molto facile per fare dei deliziosi rotolini in padella in pochi minuti.

A volte non si ha voglia di accendere il forno, ma non è affatto necessario per cucinare qualche piatto gustoso da leccarsi i baffi. Infatti, per dimostrarti che questo è possibile abbiamo scelto una ricetta facile e veloce degli involtini di melanzane in padella, una pietanza deliziosa che renderà speciali i tuoi antipasti e completerà il tuo menu con un tocco di bontà in più.

Hai a disposizione poco tempo per cucinare e oggi vuoi gustare lo stesso qualcosa di sfizioso? Non ti devi preoccupare perché questi involtini sono pronti in pochi minuti. Vedrai, con poco sforzo potrai servire in tavola questi deliziosi involtini di melanzane in padella che saranno ottimi sia come antipasto saporito che come secondo piatto stuzzicante.

La ricetta degli involtini di melanzane in padella veloci

Noi ti suggeriamo di farcire gli involtini con un classico ripieno di prosciutto e formaggio, ma tu puoi lasciare andare la fantasia e scegliere altri tipi di farciture, come ricotta e salame, ad esempio.

Ecco gli ingredienti e la preparazione di questa ricetta, seguila passo dopo passo e goditi il risultato!

Ingredienti degli involtini di melanzane in padella

2 melanzane lunghe



180 grammi di prosciutto cotto

250 grammi di provola affettata

500 grammi di polpa di pomodoro

Olio extra vergine d’oliva (q.b.)

Origano in polvere (q.b.)

Sale (q.b.)

1 spicchio Aglio

q.b. Origano

Preparazione

Inizia la preparazione della ricetta degli involtini di melanzane in padella proprio dalle melanzane, lavale e poi elimina il picciolo e tagliale a fette sottili mezzo centimetro. Griglia le fette di melanzane con un filo di olio e mettile da parte, mano a mano che le cucini tutte. Se non hai una griglia o una piastra di ghisa puoi usare una pentola antiaderente facendola scaldare molto per bene. A questo punto puoi dedicarti alla preparazione del sugo. In un tegame basso metti l’aglio a imbiondire con un paio di cucchiai di olio extra vergine di oliva, poi aggiungi la polpa di pomodoro, regola di sale e lascia cuocere per una decina di minuti. Nel frattempo prepara gli involtini di melanzane. Prendi ogni fetta di melanzana grigliata e stendici sopra del prosciutto cotto e della provola, arrotola le fette e metti gli involtini su un piatto. Appena hai finito metti ogni involtino nel tegame con il sugo, prendi del sugo con un cucchiaio e copri parzialmente gli involtini, quindi copri con un coperchio il tegame e fai cuocere ancora per altri 15, massimo 20 minuti, fino a che il sugo si è asciugato e il formaggio nelle melanzane è ben fuso. Ora il tuo piatto è pronto per essere servito in tavola. Prendi delicatamente gli involtini con un cucchiaio e sistemali su un vassoio da portata, termina con il sugo a coprire il tutto e gusta la tua creazione!

E se vuoi una ricetta ancora più veloce puoi farla anche in bianco, senza sugo.