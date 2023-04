Portano fortuna ma non solo: cosa notate di diverso in queste coccinelle?

Le coccinelle, da sempre, sono un simbolo portafortuna. Cosa noti di diverso tra queste due? Scopri quanto sei acuto con questo test.

Fin da piccoli ci hanno affascinante con le loro tinte vivaci e la leggenda secondo la quale siano dei veri portafortuna. Stiamo parlando, ovviamente, delle coccinelle, insetti deliziosi che spesso troviamo appollaiati sui fiori o a volare nei campi. Oggi, però, dovrete mettervi alla prova con un test davvero difficilissimo: chissà se vi daranno una mano! Che differenza notate tra le due che vi proponiamo nell’immagine? Solo se siete davvero acuti e brillanti riuscirete a capirlo.

Se vi sembrano identiche, non avete guardato bene e osservato a fondo. Sì, perché le due coccinelle che vedete rappresentate, in realtà si distinguono per dei piccoli dettagli che solo se ti impegnerai al massimo riuscirai a individuare. Quanto tempo impiegherai? Scoprilo e poi sfida anche i tuoi amici.

Coccinelle portafortuna: cosa noti di diverso in queste due immagini?

Se state faticando non poco a scoprire tutte le differenze, non temete, questo test ha fatto penare in tanti. Il motivo è proprio da ricercarci nei particolari che le rendono diverse, quasi impercettibili ad uno sguardo veloce. Dovrete dunque metterci tutta la buona volontà e scandagliare le immagini punto per punto per riuscire a risolvere “l’enigma”. Ovviamente, non vogliamo certo lasciarvi con il dubbio, quindi, qui sotto, vi indicheremo noi stessi la soluzione. Occhio a non barare, non sarebbe certo una soddisfazione o una vittoria. Solo quando sarete certi di aver trovato tutte le differenze, allora potrete controllare che sia davvero così.

Iniziamo subito dalla testa della coccinella. Come potete vedere, sull’antenna sinistra, solo uno dei due pallini ha il riflesso della luce disegnato. Spostandoci poi lungo il dorso, sul lato destro, noterete che la maggior parte dei puntini sono in realtà molto differenti da un’immagine all’altra. Quello nero centrale, ad esempio, manca su di una delle due coccinelle. Il secondo, per grandezza, è invece assente sull’altra. Infine, sempre sul lato destro della corazza, possiamo notare che anche in questo caso il riflesso della luce che disegna una sorta di goccia allungata in orizzontale verso l’interno, in un disegno risulta lungo e completo e nell’altro non ha la “coda”. E voi, eravate riusciti a individuare tutti questi particolari? Complimenti, nel caso, siete davvero geniali!