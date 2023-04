Non vorrai mangiare altro: preparala con questo ingrediente e la frittata diventa un’opera d’arte

Quando hai poco tempo ma vuoi preparare una cenetta con i fiocchi la soluzione ideale può essere una gustosa frittata. Approfitta delle verdure di stagione per creare un piatto sfizioso e colorato, ricco di gusto. Ecco la ricetta che devi assolutamente provare!

Una buona frittata piace sempre a tutti e ti consente di portare in tavola un piatto gustoso e ottimo sia se lo servi come secondo piatto sia come antipasto ricco e stuzzicante. Per sfruttare al massimo la grande varietà di verdure che la primavera ci mette a disposizione abbiamo scelto per te una ricetta salvacena davvero straordinaria, che puoi preparare oggi stesso.

Non solo è facile, ma questa ricetta della frittata di asparagi è anche molto veloce ed sfiziosa. Quello che ti serve sono pochi ingredienti, le classiche uova, ovviamente, e poi degli asparagi freschi (in mancanza puoi usare anche quelli surgelati) e del formaggio grattugiato. Scegli il tuo preferito, se ami i gusti delicati va bene il Grana Padano, se vuoi un sapore ben sapido puoi optare per dell’ottimo Parmigiano Reggiano stagionato, mentre se ti piacciono i sapori forti puoi scegliere del pecorino, magari toscano oppure sardo.

Ricetta della frittata di asparagi

Ed ora scopri come fare la ricetta della frittata agli asparagi con i nostri consigli! Puoi gustarla calda o fredda, anche come pranzo al sacco in occasione di gite o pic nic al mare o in montagna. Le dosi di questa ricetta possono andare bene per 4 persone.

Ingredienti per la frittata di asparagi

6 uova grandi

50 grammi di formaggio grattugiato a scelta tra Grana, Parmigiano o Pecorino

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe nero

Preparazione

Inizia la preparazione della ricetta della frittata di asparagi dedicandoti alla loro pulizia. Taglia la parte finale del gambo che è dura, poi con l’aiuto di un pelapatate pela la parte finale del gambo senza sciupare le punte. Se gli asparagi sono molto grandi tagliali per il lungo, altrimenti puoi lasciarli interi. Se preferisci puoi anche tagliarli a pezzetti. In una padella antiaderente metti a scaldare l’olio e disponi all’interno gli asparagi affiancati. Regola con un pizzico di sale e fai cuocere gli asparagi per una decina di minuti, rosolandoli per bene da ogni lato. Girali spesso per ottenere una cottura omogenea. Nel frattempo prendi una ciotola e sgusciaci dentro le uova, unisci il formaggio grattugiato che hai scelto e regola di sale e di pepe. Mescola il tutto con una forchetta o con una frusta. A questo punto puoi sistemare gli asparagi sul fondo della padella in modo ordinato, poi versaci sopra il composto a base di uova e formaggio. Copri con un coperchio e fai cuocere per una decina di minuti controllando che il fuoco non sia troppo alto perché rischi di bruciare il fondo della frittata. Gira la frittata aiutandoti con un piatto, falla scivolare sul piatto e poi capovolgila nella padella, così da continuare la cottura per altri 5 minuti. Infine servi la tua frittata agli asparagi deponendola su un piatto da portata e gustala insieme ai tuoi ospiti.

Questa frittata primaverile è ottima anche fredda, la puoi servire tagliata a cubetti per un aperitivo vegetariano sfizioso.