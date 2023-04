Ogni mese più ricchi: il trucco per riuscirci che pochi conoscono. Accantoni i soldi per le vacanze

Per alcuni di noi riuscire a mettere da parte un piccolo gruzzolo non è semplice. Il trucco per riuscirci senza troppa fatica e sacrificio.

Pensare al futuro è importante, soprattutto se teniamo conto di spese impreviste, emergenze e simili. Lo stesso vale se abbiamo in mente una vacanza e dobbiamo mettere da parte i soldi per tempo. Per alcuni, riuscire a mettere da parte un po’ di soldi è davvero difficile viste tutte le spese da affrontare. Con questo trucco semplicissimo, però, diventa semplice e ci evita di fare troppi sacrifici. Mese dopo mese, il vostro salvadanaio si arricchirà.

Ovviamente, ognuno si regolerà in base alle proprie tasche, alle entrate e alle uscite. Questo metodo si adatta a tutti e, se diventerà un’abitudine, potrà davvero darci una mano preziosa a gestire la nostra economica domestica. Cosa c’è da sapere.

Il trucco per conservare i soldi: mese dopo mese vedrete che differenza

Oltre ai classici accorgimenti che tutti dovremmo adottare ogni singolo giorno, ovvero risparmio, riciclo e simili, c’è un metodo molto facile che ci permette di tenere sotto controllo le nostre entrate e così gestirle nel modo migliore. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona e vediamo quando riusciremo a mettere da parte ogni mese adottandolo.

Considerate il totale della vostra entrata mensile come matematico. Il 100% di ciò che avete in tasca quando ricevete lo stipendio è la base da cui partire. Da questa somma dovrete sottrarre il 50% che dovrà servire per le spese come affitto, mutuo, bollette, alimenti e così via. Datevi un limite da non superare che sia pari a questa percentuale. Non potendo “tirare” sulla rata del mutuo dovrete essere più parsimoniosi con la spesa, ad esempio ed evitare acquisti inutili.

Dal 50% che vi è rimasto, un altro 30% sarà destinato a voi, alla cura della vostra persona, ai vostri passatempi preferiti, alle uscite con gli amici. Anche in questo caso, diamoci un badget da non superare. Se per quel mese i soldi destinati alle cene al ristorante sono finiti, rinunciate. Imparare a cadenzare i momenti di svago e divertimento in base alla vostra disponibilità economica è importante.

Infine, resta un 20%, che all’apparenza potrebbe sembrare una piccola cifra. Questa dovrà essere messa da parte, in un salvadanaio e sarà il nostro gruzzolo di partenza. Ogni mese, aggiungeremo un altro 20% e così via per tutti quelli a seguire. Quando andremo ad aprire il salvadanaio ci renderemo conto di aver messo da parte una piccola fortuna!