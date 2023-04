Pulire il microonde da germi e batteri diventa un gioco da ragazzi: il trucco della nonna a costo zero

Il microonde è una comodità, bisogna riconoscerlo. Sai come lo puoi pulire da germi e batteri in un lampo? Trucco della nonna a costo zero

Questo strepitoso elettrodomestico ci consente di cuocere, riscaldare, sciogliere, scongelare i nostri alimenti nel giro di pochi istanti. Senza dubbio ci facilita la vita ed è una vera comodità, soprattutto quando siamo a corto di tempo. Averne cura è dunque fondamentale per assicurarci che funzioni sempre al meglio e che non diventi un pericolo per la nostra salute. Germi e batteri, infatti, sono in agguato: vuoi farli sparire? Puoi pulire così il microonde: il trucco della nonna a costo zero.

Dimenticati detersivi, detergenti e vari e apri il frigo: troverai lì ciò che ti occorre, ovvero un ingrediente naturale e amatissimo che di sicuro conosci molto bene. Mettiamoci al lavoro e scopriamo di che si tratta e in che modo possiamo servircene.

Addio germi e batteri: per pulire il microonde prova il trucco a costo zero della nonna

Parliamo dell’efficacia straordinaria del limone. Un agrume tra i più amati in circolazione che con il suo gusto inconfondibile e il suo profumo eccezionale è il tocco di classe per moltissime preparazioni. Sapevi che può tornarti utile anche per le pulizie domestiche e, in particolare, per igienizzare e scrostare il microonde? Vi spieghiamo subito come fare.

Dovrete munirvi di una ciotola che può essere inserita in questo elettrodomestico e riempirla per metà di semplice acqua. L’altra metà, invece, sarà succo di limone e, se volete, anche un goccio di aceto. A questo punto andremo a sistemare la ciotola nel microonde e lasceremo “scaldare” alla massima temperatura per due o tre minuti. Senza scottarvi, trascorso questo tempo, estraete la tazza e usate una spugnetta inumidita nel composto per strofinare le pareti e il fondo dell’elettrodomestico. Con un panno pulito, infine, ripassate il tutto et voilà!

Non solo direte addio a schizzi, incrostazioni e simili, ma potrete liberarvi in questo modo anche del cattivo odore che, a lungo andare, gli alimenti lasciano all’interno. Tutto questo senza spendere nemmeno un soldo: vale la pena provare, non siete d’accordo? Ci assicureremo di far sparire, così, germi e batteri, ma anche di mantenere il microonde sempre in perfette condizioni e pronto all’uso. Le nonne, del resto, non sbagliano mai!