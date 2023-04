Riconoscete questa bambina? Oggi è una delle star della musica italiana

Trasgressiva e provocante, ma anche impegnata socialmente. Avete riconosciuto questa bimba ricciolina?

Questa è davvero facile. Impossibile non riconoscere questa bimba ricciolina. È vero, si tratta di una foto di quasi trent’anni fa. Ma i tratti per capire chi abbiamo di fronte, ci sono davvero tutti. Avete già indovinato?

Non potete non conoscere la donna che è diventata questa bimba sorridente. È, infatti, una delle artiste maggiormente apprezzate sulla scena della musica italiana. Ma è anche un sex symbol. Le sue foto e i suoi look, sul palco, in televisione e sui social sono sempre oggetto di discussione e di adorazione.

32enne, è ormai famosissima da diversi anni. È una delle tante artiste fuoriuscite dalla fucina di talenti del programma “Amici di Maria De Filippi”. Nell’edizione di alcuni anni fa, infatti, si classifica seconda. Da quel momento, diventerà una vera e propria star, a suon di successi discografici.

Ma, come detto, è anche una delle donne più desiderate d’Italia. Questo per una bellezza innata, che possiamo notare fin da questa foto in cui è una bimba di pochi anni. Ma anche per la sua capacità di essere sempre trasgressiva e provocante. Se poi aggiungiamo che è anche una donna intelligente, forte delle proprie idee e con il coraggio di assumere posizioni anche molto scomode, beh… non potete non aver capito di chi stiamo parlando.

Da bimba ricciolina a sex symbol

Avrete già indovinato, quindi inutile indugiare ancora. Stiamo parlando della splendida Elodie. Come detto, una delle artiste che, negli ultimi anni, ha scalato le classifiche di popolarità in maniera più rapida e inarrestabile. I suoi brani sono sempre delle hit. Ha partecipato, peraltro, diverse volte al Festival di Sanremo. Per la prima volta nel 2017 con il brano “Tutta colpa mia”. Partecipa nuovamente come concorrente nel 2020 con “Andromeda” e nel 2023, l’ultima edizione dello scorso febbraio, con “Due”.

I suoi album e i suoi singoli sono sempre in cima alle classifiche. E lei è sempre più desiderata. Per questo, anche sui social network è molto seguita. La foto da bimba è stata pubblicata dalle stessa Elodie tramite il proprio account Instagram ufficiale.

Insomma, la 32enne romana fa sempre parlare di sé. Negli ultimi mesi, anche per la vita sentimentale. Dopo una lunga relazione con il rapper Marracash, infatti, si è legata al motociclista Andrea Iannone. I due formano una delle coppie più glamour del momento.