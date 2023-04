Completamente nudo per la pubblicità di un’acqua in lattina: riconoscete l’icona di fine anni ’90?

Anche i fan più incalliti sono divisi su queste immagini pubblicate sui social network e diventate subito virali.

Una icona degli anni ’90. Sempre sopra le righe. Allora, come oggi, che è un po’ cresciuto. Ma sapete come sono fatti questi artisti… Eppure, questa sua ultima trovata divide anche i fan più incalliti. Ecco cosa ha combinato.

La pubblicità è finita sui suoi social ed è diventata subito virale. Per alcuni è l’ennesima trovata geniale di una carriera il cui successo non può essere smentito da nessuno. Per altri, invece, un ennesimo eccesso che però, questa volta, è meno digeribile, visto che il nostro artista non è più un ragazzino.

Fatto sta che, tramite il proprio account Instagram ufficiale, ha pubblicato delle immagini in cui lo si vede spogliarsi del suo vestito di compleanno e indossare nient’altro che un berretto mentre mostra la sua collaborazione con la compagnia di acqua in lattina Liquid Death.

Una lattina autografata, peraltro, che, infatti, è andata a ruba immediatamente tramite il sito ufficiale dell’artista. Il video è in realtà, una parodia, che mostra il nostro 47enne in una posa seducente, con la lattina che gli copre le vergogne.

“Uso l’acqua di montagna Liquid Death … nel mio culo” dice nel video. “Grazie al mio nuovo kit da clistere da collezione firmato Enema of the State, sono stato in grado di trasformare i miei sogni in realtà. E ora puoi farlo anche tu”. Che ne pensate? Too much?

Una lattina per amica

Il protagonista di queste immagini è l’eccentrico Travis Barker, batterista della celebre rock-punk band, Blink 182. Del resto, il 47enne musicista californiano (ma con origini inglesi, irlandesi e italiane) ne ha combinate di ogni tipo con i Blink 182. Dovremmo essere abituati alle sue trovate. Eppure, riesce a sorprenderci sempre.

Il riferimento che ascoltiamo nella pubblicità-parodia è a “Enema of the State”, uno dei lavori di maggiore successo dei Blink 182. “Enema of the State non dovrebbe mai essere posizionato dentro o vicino al tuo buco del culo senza prima consultare un medico. Inoltre, non dovresti metterlo dentro o vicino al buco del culo del tuo amico senza prima consultare lui o il suo medico” ascoltiamo.

I Blink 182 sono una band che si è formata nel 1998 e andata avanti fino al 2005. Poi lo scioglimento e la reunion nel 2009. Stiamo parlando di un gruppo che appartiene al gotha del rock e del punk.

Punk, proprio come queste immagini diventate virali sui social, partendo da quelli di Travis Barker. “The Enema of the State è un’opera d’arte per adulti da collezione in edizione limitata e non destinata all’uso come un vero dispositivo medico”, dice la voce fuori campo femminile, che accompagna il video con tono suadente.