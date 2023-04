Fragole a volontà, ma occhio a come le conservi! Il modo giusto e l’errore da evitare

Le fragole sono una vera e propria passione per chi ama la frutta di stagione. Ma occhio a come le conservi: devi evitare assolutamente questo errore.

Quante volte compriamo le fragole ma non le mangiamo tutte? Ecco il rimedio per conservarle nel modo giusto ed evitare così di doverle buttare via. E’ l’errore da non fare proprio mai!

Fragole, che passione: come fare però per conservarle nel modo giusto se non si riesce a mangiarle tutte? Ci sono modi specifici per poter conservare la frutta e soprattutto per evitare di fare errori che la possa rovinare. Le fragole sono infatti il frutto di stagione più dolce e ambito, il simbolo del mese di maggio, ma sono anche molto delicate e per usarle per più giorni nel modo giusto non bisogna fare questi errori: ecco come fare!

Fragole, come conservare la frutta ed evitare l’errore che le rovina

Sono un frutto golosissimo che, fresco, possiamo trovare solo per pochi mesi l’anno. Si possono mangiare in tantissimi modi: al naturale, con la panna in coppette, con succo di agrumi, insomma sono davvero in poche le persone che nonne amano. Ma come fare per conservarle nel modo giusto senza commettere errori? Per conservarle senza rovinare il questo e le proprietà nutritive, occorre seguire questi suggerimenti. Innanzitutto se, presi dall’indecisione, ne acquistiamo in abbondanza dal fruttivendolo, la prima cosa da fare è riporle in un cestello. Si possono tenere in frigo, se ben conservate, anche una settimana. L’importante è non fare mai questa cosa.

Per conservare le fragole nel frigorifero, per molti giorni, bisogna riporle in contenitori per alimenti larghi, di plastica o vetro e lasciarle aperte un modo che possano prendere aria. Il contenitore può essere rivestito con carta assorbente e deve essere messo in un posto asciutto il più possibile. Ma, mai e poi mai, dove sciacquarle prima di conservarle, altrimenti dopo questo passaggio potete solo mangiarle. Succede perché assorbono molto l’umidità per cui tendono a marcire. Lo potete fare solo prima di consumarle o di riporle in freezer. Quando le riponete nei vani del frigo, mettetele al contrario e distanti l’una dall’altra.

Se amate a tal punto le fragole da voler conservare in freezer per le stagioni in cui non ci sono, allora dovete chiuderle in un contenitore oppure sottovuoto. Mai usare le confezioni del supermercato infatti i contenitori per alimenti sono i migliori in assoluto. Possono essere congelate prima su una teglia per essere conservate al meglio oppure immerse in uno sciroppo a base di acqua e zucchero. Potete anche congelare le fragole condendo con dello zucchero. E al momento in cui le scongelate, dovete farlo a temperatura ambiente e lasciare che sia il succo che lo zucchero si sciolgano bene.