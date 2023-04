Scegli un fungo, scopri qual è il più grande veleno della tua vita

Cosa, nella tua vita, ti sta facendo male o ti sta tappando le ali? Scegli un fungo e scopri da cosa dovresti allontanarti per rinascere.

Capita a tutti di affrontare dei momenti “no”, durante i quali ci sembra che tutto vada storto e non ne combiniamo una giusta. Si tratta, generalmente, di fasi passeggere associate a periodi particolarmente stressanti e carichi di impegni, che ci succhiano tempo ed energia. Altre volte, però, non ci rendiamo conto che c’è qualcosa, un motivo, una causa, alla base di questa sensazione di infelicità e insoddisfazione che ci portiamo dietro. Scegli un fungo e scopri cosa ti sta tappando le ali nella vita.

Talvolta non ci accorgiamo che alcuni legami, alcune scelte, invece di essere fonte di felicità, sostegno e soddisfazione, diventano il motivo per il quale non riusciamo a sentirci appagati, compresi, amati. Fai il test e scopri cosa potrebbe aiutarti a rinascere.

Cosa ti sta tappando le ali nella vita: scegli un fungo e ti svelerà un dettaglio importante

Se abbiamo notato che questo periodo no è iniziato in concomitanza con un evento particolare, magari con l’ingresso nella nostra vita di una specifica persona o con un cambio di tipo lavorativo o simili, allora forse c’è qualcosa di cui non ci siamo accorti ma che è il momento di portare alla luce. Il fungo che hai scelto può darti una mano a capire di che si tratta.

Fungo numero 1. Chi ha scelto questa tipologia probabilmente nell’ultimo periodo sta vivendo un momento di isolamento. Non ti senti compreso e sostenuto a dovere, ti sei accorto che le persone da cui ti aspetti una mano tesa non ci sono nel momento del bisogno. Forse è giunta l’ora di liberarsi di qualche amicizia che, in fin dei conti, non era tale e per la quale solo tu hai speso tante energie.

Fungo numero 2. Se è questo il disegno che ti ha colpito, sono i tuoi sentimenti a parlare. Sei alla ricerca dell’amore e, per questo, spesso ti lasci coinvolgere e ti butti a capofitto nelle relazioni, nonostante tu sappia di non avere davanti la persona giusta. In questo modo, però, ti ritrovi a soffrire poiché non riesci a trovare ciò che stai cercando nel partner.

Fungo numero 3. Questo disegno rispecchia una persona dedita anima e corpo al lavoro. Sei ammirevole per l’impegno e la costanza che metti in ciò che fai, ma attento a non dimenticare tutto il resto. Se ti senti stressato ed esausto, non c’è niente di male nel fare un passo indietro e concederti un po’ di riposo. A lungo andare, infatti, rischi di perdere qualcosa di altrettanto bello, importante e appagante perché sei troppo focalizzato sul lavoro.