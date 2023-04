Soffri di cervicale? Con questi 7 esercizi, non avrai finalmente più problemi

La cervicale è una condizione molto diffusa, che colpisce tante persone e si collega a diverse complicazioni. Questa serie di esercizi ti aiuterà a far fronte ad ogni problema.

Quando si parla di cervicale, si fa riferimento ad una condizione caratterizzata da un dolore che colpisce il collo provocando non pochi disagi. Si tratta di uno dei disturbi più diffusi insieme al mal di schiena tra gli adulti. Tuttavia potrebbe riguardare chiunque: i più giovani, infatti, non sono esclusi. Far fronte al dolore è possibile e di seguito ti proporremo una serie di esercizi che saranno sicuramente di aiuto.

Secondo le statistiche, solamente in Italia almeno il 60% della popolazione si è trovata a fare i conti con il dolore cervicale, una condizione che interessa uomini e donne con la stessa incidenza. Il disturbo può essere provocato da diverse cause, a partire da elementi come una cattiva postura e l’assunzione di posizioni inadatte mentre si dorme, per esempio.

Anche un sovraccarico sull’area interessata rientra tra i fattori scatenanti. Allo stesso modo, subire un trauma a carico del collo potrebbe determinare la comparsa del dolore cervicale. Ci sono poi fattori come una scarsa forza dei muscoli del collo, problematicità a livello emotivo o un’eccessivo stress da lavoro in grado di contribuire alla manifestazione del disturbo.

Cervicale, i consigli per contrastare il disturbo

La cervicale si collega a sua volta a diverse complicazioni per chi ne soffre. Per fare qualche esempio, potrebbe procurare altre tipologie di dolore, come quello radicolare che riguarda spalle e braccia, ma anche problemi nel mantenere l’equilibrio o riuscire a coordinarsi. Uno dei sintomi principali nelle persone che soffrono di cervicale sono le vertigini, ossia degli improvvisi capogiri, associati all’impressione di avere la testa “svuotata”.

In casi come questo, è fondamentale rivolgersi ad un esperto e chiedere aiuto al proprio medico, che consiglierà la terapia adeguata da seguire per risolvere il problema. Se vuoi cominciare a fare qualcosa per contrastare la cervicale, e in particolare le complicazioni come le vertigini, è possibile ricorrere anche ad una serie di esercizi.

Iniziamo con il primo, che parte con l’assumere una posizione supina e concentrarsi sulla propria respirazione. Prova a liberare la mente e rilassarti. L’esercizio consiste nell’aprire gli occhi e muoverli da una direzione all’altra. Passa poi alla testa: fa attenzione ai movimenti, che devono essere eseguiti con lentezza ruotandola ed inclinandola leggermente.

L’esercizio numero tre è da svolgere da seduti. Una volta assunta la posizione, piegati in avanti andando sempre più in basso, fino ad arrivare con il naso sulle ginocchia, passando da quello destro a quello sinistro. Concentrati sempre sulla respirazione ed il rilassamento.

Gli esercizi davanti allo specchio

Per il prossimo esercizio servirà uno specchio. Mettiti davanti a questo in piedi, mantenendo l’attenzione sulla respirazione profonda. Qui il focus è sull’equilibrio: la base di appoggio sono i piedi, che dovrai spostare divaricando le gambe e ravvicinandole, per poi metterne uno davanti all’altro.

Il quinto esercizio prevede sempre l’utilizzo dello specchio. Tieni le gambe parallele, una vicina all’altra. Dovrai alzare i talloni e una mano alla volta, immaginando di essere un equilibrista che esegue uno dei suoi spettacoli posizionato su un filo. L’esercizio successivo consiste nel camminare sul posto, come se stessi marciando, concentrandoti sulla respirazione e continuando ad aprire e chiudere gli occhi.

Concludiamo con il settimo ed ultimo esercizio. Anziché camminare sul posto, ora dovrai fare avanti e indietro, invertendo di volta in volta il senso della tua marcia. Lo specchio potrà esserti di aiuto. Inizia tenendo il peso su tutto il piede, per poi camminare solo sulle punte e sui talloni. Anche in questo caso dovrai aprire e chiudere gli occhi.