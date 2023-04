Trucco che ti fa risparmiare tantissimo: quanti capi hai buttato per quelle macchie, ecco la soluzione

Quelle macchie odiose che sembrano non voler proprio sparire: quanti capi hai buttato? Smettila e fai così: il trucco che ti fa risparmiare.

Siamo tutti consapevoli del fatto che alcuni tipi di macchie sono davvero ostinate. Per quanto proviamo e riproviamo, usando ogni tipo di detersivo in commerci, non riusciamo a liberarcene e così finiamo col rassegnarci e buttare via i nostri capi. Smettila subito! Ti svelo un trucco semplicissimo, veloce e infallibile per risolvere il problema: risparmierai tantissimo!

Ma di quali macchie stiamo parlando? Ovviamente di quelle d’olio, le peggiori in circolazione! Che si tratti di un sugo rovesciato o di qualche schizzo che arriva dalla padella sul fuoco, quando succede è sempre un pasticcio. Da questo momento in poi non dovrai preoccuparti di aver rovinato la tua maglietta o il tuo vestiti preferito. Ecco come rimediare.

Macchie d’olio, basta buttare via i capi: il trucco per rimediare e risparmiare

Pensiamo a quanti abiti abbiamo buttato via e, poi, siamo stati costretti a ricomprare o a quanto detersivo abbiamo consumato nel vano tentativo di risolvere il problema. Da questo momento la parola d’ordine è risparmio. Ciò sarà possibile grazie ad un solo prodotto che di sicuro avete già in cucina: mettiamoci all’opera e preparatevi alla magia!

Ciò che useremo sarà del comunissimo sapone per piatti, il classico svelto. Per prima cosa preparate il vostro indumento, sistemandolo su di una superficie piana con la macchia ben visibile. Inumidite dunque la zona interessata con dell’acqua a temperatura, non serve bagnare tutto il capo. A questo punto lasciate cadere una goccia di detergente sul quel punto e, usando le dita o un cucchiaio, spalmate e picchiettate, assicurandovi che il prodotto penetri per bene nel tessuto.

Di nuovo, aggiungete un po’ d’acqua e continuate a “massaggiare” il sapone per piatti, senza allargarvi dalla zona della macchia. A questo punto non rimane che lasciare in posa per almeno un quarto d’ora e poi provvedere ad un veloce risciacquo. Vi accorgerete che il problema è sparito, senza lasciare traccia. Se, però, volete essere ancora più aggressivi, potrete sistemare il capo in lavatrice e provvedere anche ad un ciclo di lavaggio classico con il solito detersivo e ammorbidente. Risultato impeccabile senza spendere un soldo e in poche mosse: proprio come per magia! Da non credere, vero?