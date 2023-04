Ad ogni segno zodiacale la sua debolezza: scopri la tua, potresti rimanere sorpreso

Ogni segno zodiacale ha le sue qualità e, allo stesso tempo, i suoi difetti e debolezze. Quali sono le tue? Scoprilo in questo articolo.

L’astrologia è una disciplina capace di attirare la curiosità di tantissime persone, che si ritrovano quotidianamente a leggere l’oroscopo o ad informarsi sulle caratteristiche del proprio segno e di quelli di chi le circonda. Ogni segno zodiacale ha le proprie qualità, insieme ad alcune debolezze che contraddistinguono ciascuno di noi. Sei curioso di scoprire quali siano le tue? Continua a leggere l’articolo.

Come in molti sapranno, lo zodiaco si divide in dodici segni, legati a loro volta alle dodici costellazioni. I segni zodiacali cambiano a seconda della data di nascita, che tuttavia non è l’unico elemento a determinare la personalità di una persona. C’è anche l’ascendente – che dipende anche dall’orario in cui si è nati – e altri elementi che incidono sul comportamento, come il Sole e la Luna.

Ogni segno zodiacale ha i suoi pregi e le sue debolezze. In questo articolo ci concentreremo in particolare sul secondo aspetto. Riflettere sui propri difetti può essere un’ottima strategia per migliorarsi ed evitare di ripetere sempre gli stessi errori. Iniziamo con i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

Segni di fuoco

Le teste calde dello Zodiaco si contraddistinguono per il loro carattere passionale e propositivo. Soprattutto l’Ariete, che ha lo spirito del leader, ma che tende a reagire con una foga eccessiva quando le cose non vanno come si aspetta. La diplomazia non è il suo forte e il suo difetto più grande è l’infantilità.

I nati sotto il segno del Leone danno molta importanza al loro aspetto, amano i complimenti e sentirsi desiderati. Tuttavia, questo è anche il trucco migliore per abbindolarli. La debolezza di questi segni sono proprio le lusinghe, alle quali non riescono a resistere.

Il Sagittario, invece, si contraddistingue sempre per la sua positività e il suo carattere aperto ed estroverso, che lo rendono un ottimo compagno quando si vuole festeggiare. Eppure, l’entusiasmo spesso si fa eccessivo e le alte aspettative finiscono con l’essere deluse. Nel momento in cui un Sagittario si rende conto che i fatti non rispecchiano le sue speranze, resta profondamente deluso.

Segni di terra

Toro, Vergine e Capricorno fanno parte del gruppo dei segni di terra. Tra le qualità che condividono, spicca la precisione e la determinazione, ma anche diverse debolezze. I nati sotto il segno del Toro sono tra i più fedeli dello Zodiaco e per loro è molto difficile dire addio ad una persona. Anche quando vengono feriti o traditi.

La Vergine è nota per la sua razionalità e per la sua personalità alquanto fiscale. Per questo segno è fondamentale avere sempre tutto sotto controllo. Vedere che qualcosa non va come immaginato è un duro colpo per la Vergine, che ha la necessità di tenere tutto in ordine.

Anche il Capricorno è molto razionale e, allo stesso tempo, determinato. Se volete metterlo in difficoltà, provate a proporgli una sfida: nel suo vocabolario non esiste la parola “arrendersi” e si impegnerà sempre per portare a termine i suoi obiettivi, con l’ardente desiderio di affermarsi come il migliore in ogni attività.

Segni d’aria

I segni d’aria sono Gemelli, Bilancia e Acquario. Il loro elemento si lega alla capacità di comunicazione e all’intelletto, qualità che li contraddistinguono. Per quanto riguarda i nati sotto il segno di Gemelli, la loro più grande debolezza sono i litigi: sono persone che odiano le discussioni, in grado di tirare fuori tutta la loro vulnerabilità, e ciò le porta ad evitare qualsiasi conflitto e preferire i compromessi.

Per Bilancia, invece, le emozioni possono trasformarsi in un vero e proprio problema. Spesso infatti si fa prendere dai suoi sentimenti, che finiscono col travolgerlo. Questo segno è dotato di una grande sensibilità, un pregio importante che tuttavia in certi casi diventa un ostacolo.

Il difetto dell’Acquario risiede nella sua voglia di sentirsi sempre libero e indipendente. Chiunque possa intralciarlo viene percepito come uno scoglio da superare e lasciarsi alle spalle. Questa debolezza rende molto difficile avere una relazione seria con un’altra persona.

Segni d’acqua

Chiudiamo in bellezza con i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Ad unirli è una forte immaginazione, che va di pari passo con l’importanza che danno al sentimento. Iniziamo con il Cancro, un segno molto affezionato alla famiglia e agli amici, tanto da fare fatica a distaccarsi dal suo nido.

La persona più importante nella sua vita è la mamma e questo aspetto rappresenta la sua massima debolezza: se a quest’ultima non va bene qualcosa, potrebbe cadergli il mondo addosso. Passando allo Scorpione, il suo punto è debole è sicuramente il cibo, l’unica tentazione alla quale non riesce mai a resistere. Se desideri uscire con uno Scorpione, invitalo a cena. Non riuscirà a dirti di no.

Infine abbiamo i Pesci, un segno dalla personalità particolarmente empatica. Vedere una persona alla quale tengono in un momento di tristezza è un duro colpo per loro, che non sopportano l’idea che un loro caro possa soffrire. L’immedesimazione e la forte sensibilità costituiscono una debolezza per chi è nato sotto questo segno, sempre pronto a mettersi a disposizione degli altri.