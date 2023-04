Che brutto errore con la lavatrice! Smetti subito, per questo a fine mese non metti da parte un soldo

Tutti abbiamo in casa una lavatrice che ci aiuta con il bucato, ma spesso si compie un errore che può costare anche molto caro. Meglio stare attenti!

Nessuno potrebbe più fare a meno di una lavatrice in casa, infatti è senza alcun dubbio uno degli elettrodomestici più utili a cui è difficile rinunciare. Immagina cosa significherebbe dover lavare a mano chili e chili di panni, vestiti, camicie, calzini, mutande… No, è davvero insostituibile! Però c’è un’abitudine sbagliata che molti non sanno essere anche rischiosa.

Eh sì, ci sono dei veri e propri errori che è meglio non commettere quando abbiamo a che fare con la nostra preziosa lavatrice, un’alleata che può anche costare un bel po’ e che è meglio che duri a lungo, una volta acquistata.

Come sai, ci sono lavatrici che costano un occhio della testa e che promettono di essere molto performanti. Magari hanno decine di programmi divisi per ogni tessuto esistente, da quello naturale al sintetico passando per i delicati come lana e seta.

Alcuni hanno le funzionalità eco che permettono un impatto minore sull’ambiente, ad esempio usano meno acqua e meno detersivo dei modelli standard ed economici. Insomma, a fronte di un investimento iniziale più elevato, offrono un risparmio nel corso del tempo e dell’uso.

Ma cosa succede se tratti male la tua lavatrice? Che si può rompere e tu sei costretto a comprarne un’altra e a spendere altri soldi!

L’errore da non fare con la tua lavatrice

Allora diventa davvero essenziale e fondamentale trattare bene il tuo elettrodomestico giorno dopo giorno, uso dopo uso. Vuoi sapere qual è l’errore più diffuso che rischia di farti sborsare centinaia di euro?

Semplice, lasciare l’oblò aperto dopo che è finito il ciclo di lavaggio. Questo è un grande errore che non devi più commettere. Sono tantissime le persone che, una volta preso il bucato lavato per stenderlo, richiudono automaticamente l’oblò della lavatrice pensando, così, di mettere tutto in ordine.

Sicuramente visivamente tutto sembra in ordine, ma in realtà quest’azione può portare alla rottura della lavatrice. Ovviamente c’è un motivo, e sta nella presenza dell’umidità all’interno del cestello.

Infatti, se da un lato l’acqua del lavaggio viene eliminata, dall’altro c’è sempre un po’ di umidità residua all’interno del cestello e sulle parti in gomma. E se tu chiudi l’oblò resta lì e forma cattivi odori e sporco, oltre a calcare.

Quindi, gli esperti ti suggeriscono non solo di lasciare sempre aperto l’oblò dopo ogni lavaggio, per far evaporare l’acqua residua, ma anche di asciugare con un panno asciutto le parti che sono particolarmente bagnate.

In questo modo la tua lavatrice durerà a lungo e tu potrai risparmiare denaro!