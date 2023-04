Per piante rigogliose non serve spendere una fortuna: usa questo ingrediente e saranno forti e sane

Se vuoi che il tuo balcone faccia invidia ai vicini usa questo ingrediente: le tue piante cresceranno sane e rigogliose, a costo zero!

A tutti piace avere un balcone o un terrazzo ben curato, arricchito da piante e fiori di ogni genere. Ovviamente, occorre adattare le scelte che facciamo in base alla nostra disponibilità di tempo per prendercene cura e anche allo spazio che abbiamo a disposizione. Un altro dettaglio fondamentale è il fertilizzante, essenziale per mantenerli in salute. Se vuoi piante rigogliose puoi usare questo ingrediente: non spenderai un soldo e il risultato sarà pazzesco.

Non siamo tutti dotati del famoso pollice verde, ma se facciamo le nostre scelte con furbizia e intelligenza non è detto che sia così necessario. Ci sono piante e fiori, infatti, che necessitano di poche cure e attenzioni e, di conseguenza, non ci impegnano troppo. Così come possiamo ridurre i costi sfruttando prodotti naturali che generalmente buttiamo via.

Usa questo ingrediente e avrai piante rigogliose: non spenderai nemmeno un soldo

In casa abbiamo alimenti di ogni genere, ma raramente li sfruttiamo a pieno. Basti pensare a bucce e simili, che spesso finiscono nella pattumiera senza che ci soffermiamo a pensare realmente a come potremmo utilizzarli. Oggi vi sveliamo un trucchetto formidabile che vi permetterà di far crescere le vostre piante sane e forti, resistenti e splendide da ammirare. Cosa occorre? La buccia di un frutto amatissimo!

Stiamo parlando della banana, deliziosa e sana, che fa impazzire tanto i grandi quanto i bambini. Se avete intenzione di piantare nuovi semi o comunque nutrite a fondo quelli che avete coltivato con tanta fatica, la buccia di questo frutto è l’ideale da sfruttare come fertilizzante. La maggior parte delle proprietà benefiche, infatti, risiede proprio nell’involucro esterno che è quindi un peccato buttare via come fosse un semplice scarto.

Ciò che dobbiamo fare è tritarle, riducendole quindi a pezzetti e andare a unirle al terreno in cui sistemeremo i nuovi semi o stiamo facendo germogliare i nostri fiori e le nostre piante. I nutrienti saranno assorbiti poco alla volta e il risultato sarà davvero straordinario. Potrete sfruttare questo trucco una volta la mese o, comunque, a seconda delle esigenze specifiche della pianta che avete a casa. Vorranno tutti sapere qual è il vostro segreto.