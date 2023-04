Tanta musica gratis: il trucco che nessuno conosce

Musica: c’è chi la ama cosi tanto da non riuscire a farne a meno neanche per un momento. Ecco il trucco per ascoltarla gratis.

Le tue cuffiette sono fedeli compagne di viaggio in ogni momento della giornata. Se sei un’appassionato di musica, sai quanto è importante che quella musica accompagni i momenti migliori della vostra vita, anche solo facendo da sfondo.Quante volte hai guardato fuori dal finestrino mentre eri sull’autobus, immaginando che dal tuo cellulare giungesse la colonna sonora di una scena da film?

La musica accompagna le emozioni da sempre, rendendo eventi e ricordi più vividi alla memoria. Per ogni periodo della nostra vita, brutto o bello che sia, abbiamo una canzona. Tutti poi, anche i meno appassionati, hanno un artista nel cuore: quello che accompagna con le proprie note la nostra vita da che ne abbiamo memoria, e che ancora oggi che siamo un po’ cresciuti, fa breccia nel nostro cuore.

Da quando gli smartphone hanno cambiato il nostro approccio alla tecnologia, ascoltare la musica è diventato molto più semplice. Niente più walkman o compact disc, basta un’app ed una connessione dati per avere tutta la musica, o quasi, a portata di tap. Tutta questa facilitazione ha però dei lati negativi: molto spesso i servizi di streaming musicale sono a pagamento. Si tratta di una quota mensile che permette di ascoltare tutta la musica che vogliamo, senza interruzioni. Per chi non paga, c’è in agguato il nemico giurato dello streaming: la pubblicità. Di solito ogni mezz’ora, quello che state ascoltando viene interrotto da un annuncio pubblicitario.

Musica: ecco un trucco per ascoltarla gratis dal tuo smartphone

Immagina, per esempio, di dover superare una cocente delusione e di affidarti alla musica per stemperare la tristezza. Nel bel mezzo della parte più emozionante del tuo pezzo triste preferito, una voce allegra e pimpante interrompe i tuoi pensieri per parlarti di un’offerta da non perdere. Non sarebbe frustrante? Tranquillo, siamo qui per salvare le tue orecchie. C’è un modo per ascoltare tutta la musica che ami senza interruzioni di sorta, completamente gratis.

Basterà cercare il sito youtube.com dal browser del tuo telefono, cliccare sul primo risultato e, poi selezionare i tre puntini sulla destra. Dal menù a tendina che si aprirà ora dovrai selezionare la modalità sito desktop. La pagina si ricaricherà. Ti basterà premuto uno degli spazi bianchi per qualche secondo, fino alla comparsa di un altro menù a tendina, dove selezionerai la voce anteprima pagina.

Ora ti basterà cercare la canzone che vuoi ascoltare, e come potrai notare la riproduzione continuerà sempre, anche a schermo spento. Magico no?