007 bomba, i fan a bocca aperta: ecco chi sarà il prossimo James Bond

Fan in subbuglio dopo questo video pubblicato su Instagram. Il successore di Daniel Craig fa già le prove!

Da mesi si rincorrono voci su chi potrà essere il nuovo James Bond. Ora, però, arriva la rivelazione decisiva. L’annuncio attraverso i social network, con una agguerrita concorrenza sbaragliata nettamente.

James Bond è uno dei personaggi più amati della storia della letteratura e del cinema. Nato dalla penna di Ian Fleming, ha sempre colpito per la sua intelligenza, per la sua sagacia nel risolvere i casi più spinosi e intricati. Ma, negli anni, è diventato una vera e propria icona di stile.

Il suo smoking e il suo charme, che gli hanno fatto conquistare numerose Bond girl bellissime. Ma anche la sua iconica Aston Martin. E che dire del suo cocktail preferito, il Martini. Come vedremo di qui a breve, la rivelazione decisiva riguarda proprio l’iconico drink della spia più famosa del mondo.

Il personaggio di James Bond ha contribuito a lanciare o rilanciare la carriera di attori molto famosi, che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Da Roger Moore a Pierce Brosnan. Anche se, evidentemente, i due attori più amati nell’interpretazione dell’agente 007 sono Sean Connery e Daniel Craig.

Ecco chi sarà il nuovo James Bond

Come è noto, però, Daniel Craig ha deciso negli scorsi mesi di dismettere lo smoking. Una decisione che ha gettato nello sconforto i milioni di fan dell’agente segreto al servizio di sua maestà. Ovviamente, dopo tale decisione, sono iniziati subito i casting e i rumors su chi interpreterà 007 nei prossimi capitoli della saga.

Nomi importanti quelli che sono stati fatti negli ultimi mesi. Tom Hardy, su tutti. Attore che, negli ultimi anni, è diventato tra i più ricercati del mondo. Oppure Idris Elba, considerato uno degli uomini più sexy al mondo. Che sarebbe, peraltro, il primo James Bond di colore. Oggi, invece, arriva l’indiscrezione decisiva.

A darla è un altro grandissimo attore, come l’italo-americano Stanley Tucci (le sue origini sono calabresi). In un video volutamente grottesco e imbarazzante pubblicato su Instagram, Stanley Tucci e Richard Madden hanno alzato silenziosamente due bicchieri di Martini prima di berne un sorso. Un indizio che non è sfuggito ai tanti fan, che si sono subito precipitati a commentare.

Da mesi, infatti, Richard Madden, noto per aver interpretato Robb Stark nella serie “Il trono di spade” è in predicato di acquisire la “licenza di uccidere”. Ora questo video insieme a Stanley Tucci. I due, infatti, recitano nella nuova serie “Citadel”. Che sia l’indizio decisivo sul fatto che Richard Madden abbia superato la concorrenza degli altri contendenti, Henry Cavill, James Norton, Rege-Jean Page e Aaron Taylor?