Il rimedio a costo zero per pulire il piatto doccia e farlo tornare come nuovo, pochi lo conoscono

Il piatto doccia è un elemento da non trascurare mai in bagno: ecco il rimedio quasi a costo zero per farlo tornare come nuovo

In bagno non si finisce mai di pulire, questo lo sappiamo bene tutti. Trattandosi di un ambiente molto delicato e soprattutto utilizzato quotidianamente in casa, è fondamentale averne cura in modo da tutelare la salute di tutta la famiglia. Uno degli elementi che ci fa penare di più è sicuramente il piatto doccia. E se ti dicessimo che esiste un rimedio quasi a costo zero per fare in modo che torni come nuovo? Prova e resterai a bocca aperta: efficacia pazzesca!

Il bello è che tutti potranno sperimentare questo trucchetto infallibile, poiché ciò che ci occorre sono due comuni ingredienti che solitamente teniamo già in casa. Niente corse al supermercato, quindi, per reperire detersivi e simili. Se siete pronti, possiamo iniziare.

Piatto doccia come nuovo: il rimedio a basso costo per pulirlo a fondo

Incrostazioni, calcare, macchie gialle, ce n’è per tutti i gusti. Questo punto del bagno è spesso il più complicato da igienizzare e soprattutto il più faticoso da far splendere. Aiutandoci con dei semplici ingredienti naturali, però, possiamo riuscire nell’intento e risparmiare anche qualche soldo, poiché diremo addio ai classici detersivi e simili. Scopriamo tutti i dettagli, non resterete delusi.

Di cosa abbiamo bisogno? Di due prodotti che conoscete bene: aceto e bicarbonato di sodio! Vi serviranno anche dell’acqua bollente, quindi vi consigliamo di mettere subito a scaldarla in una pentola e qualche vecchio canovaccio o asciugamano. Infine, un goccio di detersivo per piatti e avrete tutto pronto per iniziare. Mettiamoci all’opera e prepariamoci alla sorpresa.

Andiamo a riversare l’acqua calda nel piatto doccia e spolveriamo tutta la superficie con abbondante bicarbonato. Nel frattempo scaldiamo leggermente anche l’aceto, senza far bollire. Spegniamo la fiamma e uniamo il sapone per piatti, mescolando per amalgamare i due composti. Passiamo a ricoprire il piatto doccia con i canovacci o gli asciugamani che abbiamo scelto e una volta fatti aderire per bene riversiamo la miscela di aceto e sapone.

A questo punto dobbiamo lasciar agire per circa mezz’ora, anche un’ora se possibile. Trascorso il tempo rimuoveremo i canovacci e useremo una spugnetta per strofinare via eventuale sporco residuo che, vedrete, verrà via senza fatica. Un semplice risciacquo con acqua pulita et voilà: brillante e igienizzato, come nuovo!