Luigi Di Maio andrà nel Golfo per conto dell’UE | Ma dove vive per adesso l’ex Ministro?

Svelato dove abita l’ex Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio: location d’eccezione per il politico pronto a tornare protagonista.

A nemmeno trentasette anni Luigi Di Maio è già uno dei politici italiani più conosciuti e per larghi tratti anche apprezzati d’Italia. Poi, alcune vicende legate al Movimento 5 Stelle, hanno contribuito a far scendere i consensi a suo favore. Nonostante questo, la vita politica dell’ex ministro continua ad essere particolarmente attiva.

Anche se leggermente uscito di scena rispetto a qualche anno fa, Di Maio sta per tornare protagonista. In che modo? L’ex esponente del M5S è stato scelto come rappresentate speciale dell’UE per i Paesi del Golfo. Scelta che, come spesso succede nel mondo della politica, ha dato vita a più di qualche polemica.

In attesa di tornare sul campo, Di Maio si è goduto la sua vita da parlamentare e lo ha fatto in una delle location più belle d’Italia. In molti si sono chiesti quale sia stata la scelta dopo gli impegni di Governo. Per alcuni è tornato in Campania, sua terra d’origine, per altri è rimasto nella Capitale. Dove abita Di Mario è presto svelato.

Dove abita di Maio? Svelata la residente dell’ex Movimento 5 Stelle

Agli inizi della sua avventura capitolina, Di Maio aveva precedentemente scelto di trasferirsi nel quartiere Trastevere. Una delle zone più vissute, dai turisti e non solo, di tutta Roma.

Poi, dopo aver fatto strada all’interno della politica, ha avuto il privilegio di potersi avvicinare alla sede del Governo ed è per questo che si è poi spostato in Via del Colosseo.

Una delle zone più belle dell’intera Capitale e senza dubbio di tutta Italia. Anche se negli ultimi mesi si è parlato poco di Di Maio e le sue vicende sono passate in secondo piano, secondo gli esperti l’ex Movimento 5 Stelle avrebbe deciso di non trasferirsi e di rimanere lì.

Quindi, a quanto pare, Di Maio abita ancora in Via del Colosseo. D’altronde dopo essersi abituato ad un quartiere così ricco di storia e di cultura, è difficile cambiare aria. Insomma, niente ritorno a casa per il politico che continua ancora a vivere a Roma.

Tutto pronto per la nuova avventura in politica

Ora, però, anche per lui è arrivato il tempo di fare le valigie e di volare verso i Paesi del Golfo. Lì inizierà una nuova vita politica per l’ex M5S che non sembra avere alcuna intenzione di uscire di scena. D’altronde, a nemmeno quarant’anni, la voglia di essere ancora protagonista appare tanta.

La scelta di schierarsi prima con la sinistra e poi con la destra, è costato caro sia al Movimento 5 Stelle che alla carriera di Di Maio che è stato così costretto, almeno per un periodo, ad uscire di scena. Ora, però, che per lui è arrivato il tempo di tornare al lavoro.