Potresti avere problemi: sai precisamente ogni quanto va fatta la doccia?

C’è chi la fa più volte al giorno e chi una volta a settimana, ma alla fine nessuno sa con precisione ogni quanto va fatta la doccia. Gli esperti in materia, e cioè i medici dermatologi, danno dei consigli che è bene seguire. Eccoli.

Cosa c’è di meglio che iniziare una nuova giornata con una bella doccia tonificante? Allo stesso modo tutti amano rilassarsi sotto la doccia dopo una stancante giornata di lavoro. Eppure forse non sai ogni quanto va fatta la doccia, secondo i consigli degli esperti.

Qual è la giusta frequenza per fare la doccia senza avere problemi? Diciamo la verità, questa è una delle domande che tutti si sono posti almeno una volta nella vita, ma spesso ci si risponde cadendo in errore. Infatti ciò che dicono i medici dermatologi a proposito di quante docce fare per stare in salute potrebbe sorprenderti.

Insomma, quante volte bisogna fare la doccia, e c’è distinzione tra doccia igienizzante e doccia rinfrescante, fatta magari dopo aver fatto una corsetta o una sessione in palestra, oppure per trovare sollievo dal caldo afoso dell’estate?

Quante volte è necessario fare la doccia: ecco cosa dicono gli esperti

Ogni quanto è veramente necessario mettersi sotto la doccia? Ebbene, la risposta forse ti sorprenderà, non è certamente tutti i giorni, bensì l’ideale sarebbe una o due volte a settimana.

Il motivo è molto semplice e sta nel fatto che l’acqua calda e l’uso di detergenti (più o meno neutri, con ph specifico o delicati) va a stressare la barriera protettiva della pelle, anzi in certi casi la distrugge proprio. E ricordiamo, sulla pelle ci sono tanti tipi di batteri ”buoni” che aiutano a mantenere un certo equilibrio.

Insomma, la doccia o il bagno ti fa sentire più pulito, ma ti mette addirittura di fronte alla possibilità di rischiare una infezione batterica. Allora è sempre bene trovare una via di mezzo. Se farsi la doccia più volte al giorno è da considerarsi esagerato e può persino rappresentare un danno per la propria salute, dall’altro non prendersi cura della propria igiene del corpo è sempre una cosa da evitare.

I consigli per una doccia senza problemi

In definitiva, è bene seguire quello che dicono gli esperti come i dermatologi, che specialmente d’estate evidenziano l’aumento dei casi di malattie della pelle causate da un’eccessiva igiene e da lavaggi troppo frequenti.

Allora ecco qualche consiglio per fare una doccia in tutta sicurezza senza rischiare problemi di salute: lavarsi completamente un paio di volte a settimana, lavando invece molto spesso le mani; in caso di docce quotidiane, usare solo acqua e starci solo per 5 minuti; non usare l’acqua molto calda per lavarsi perché la pelle diventa troppo secca; utilizzare poco sapone preferendo quelli naturali e di origine vegetale.