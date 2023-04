Sembrano uguali: solo i più “taglienti” trovano la differenza

Un’immagine che, all’apparenza, mostra due soggetti uguali: riesci a notare la differenza? Solo i più taglienti ci riescono.

Quando si tratta di sfide visive non c’è età che tenga: tutti ci lasciamo coinvolgere. Del resto, è divertente mettersi alla prova e scoprire quanto effettivamente riusciamo a cogliere di ciò che osserviamo. Il test che vi proponiamo oggi potrebbe risultare davvero un osso duro: sembrano uguali, ma c’è qualche differenza che rende le due immagini diverse. Riesci a trovarle? Solo i più “taglienti” ce la fanno!

Non lasciatevi ingannare dai colori, che spiccano come protagonisti dell’immagine o dall’aspetto tenero e dolcissimo dei soggetti raffigurati. Aguzzate la vista e concentratevi, perché vi assicuriamo che non è affatto semplice cogliere i dettagli di cui abbiamo parlato.

Solo i più “taglienti” ci riescono: sembrano uguali, riesci a scovare la differenza?

I disegni che vi abbiamo mostrato raffigurano due animali, probabilmente un alpaca e un lama. Ovviamente, non si tratta di immagini realistiche, ma ciò che ci interessa è lo scopo del test. Ovvero scoprire quanto acuta è la vostra mente e ben allenata la vista. Osservare entrambe le figure con attenzione e cercate di cogliere i piccolissimi particolari che le rendono diverse, nonostante all’apparenza possano sembrare identiche. Prendetevi tutto il tempo che vi occorre, non c’è alcuna fretta e quando sarete certi di averle beccate tutte, allora potrete confrontarvi con il risultato, che trovate qui sotto.

Iniziamo dalla figura in azzurro, che, come potete vedere nei cerchietti, è quella su cui la maggior parte delle differenze si concentrano. Uno è il rivolo di aria che si trova sotto la coda dell’animale, assente in una delle due immagini. Alla coperta, poi, adagiato sulla groppa, manca uno dei pendoli. Ancora, sul lungo collo, in uno dei disegni manca un’onda rappresentante il pelo. Infine, fate caso alle zampe: avete notato che in quella che si trova proprio alle spalle del secondo soggetto manca lo zoccolo? Ecco dunque tutti i dettagli che differenziavano le foto: trovarli tutti è una vera faticaccia!

Se ci siete riusciti, vi facciamo davvero i nostri complimenti, poiché in molti sono andati in difficoltà di fronte a questo tipo di test. Non resta che continuare a cimentarsi in questo genere di sfide così da diventare dei veri esperti e battere tutti i nostri amici!