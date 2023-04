Basta faticare per pulire le tapparelle: questo ingrediente è la soluzione a costo zero

Puoi dire addio alla fatica dovuta alla pulizia delle tapparelle: ecco un trucco che devi assolutamente conoscere che ti farà risparmiare tempo e denaro.

Quante volte hai detto ”lo faccio dopo” perché trovi molto noioso pulire le tapparelle di tutte le finestre della casa, ma soprattutto perché non ne puoi più di faticare così tanto? Bene, sappi che puoi risolvere i tuoi problemi usando un semplice ingrediente che hai a casa, sicuramente, già in dispensa.

E questo è un bel vantaggio perché significa che per pulire bene tutte le tapparelle delle finestre di casa tua spenderai pochissimo. Inoltre, anche se devi comprare questo ingrediente, devi sapere che costa poco, davvero molto poco, e dunque possiamo dire che è una soluzione a costo zero, o quasi.

Come pulire le tapparelle di casa spendendo poco

Già lo sai, tutte le tapparelle si sporcano con il passare del tempo, si riempiono di polvere e di sporcizia di ogni tipo. Quindi è si rende necessario effettuare una pulizia profonda in modo periodico e abituale. Meglio farlo spesso e faticare poco che farlo una volta all’anno e faticare molto!

Allora ci sono diversi metodi che ti consentono di svolgere una perfetta pulizia delle tapparelle fatta con attenzione è in profondità. Quello che non sai, forse, è che non è affatto necessario usare prodotti strani o chimici, o peggio ancora molto costosi per ottenere dei risultati eccellenti.

L’ingrediente naturale, rimedio a costo zero per la pulizia delle tapparelle economica

Infatti puoi trovare in casa un ingrediente ottimo per pulire le tapparelle. Ecco di cosa si tratta.

Guarda in dispensa, hai già a portata di mano l’ingrediente perfetto che è la soluzione a costo zero per pulire tutte le tapparelle di casa. Si tratta dell’aceto!

In particolare, se hai a che fare con la pulizia delle tapparelle in plastica, in alluminio oppure in pvc, puoi utilizzare uno straccio o un mop che devi immergere in una soluzione fatta con acqua e aceto. Versa dell’acqua calda in un secchio (basteranno circa 5 litri) e aggiungi un bicchiere di aceto di vino bianco. Poi bagna un mop oppure uno straccio nella soluzione e lava le tapparelle strofinandole. Vedrai che farai pochissima fatica e lo sporco verrà via in maniera facile e veloce.

Infine passa un panno asciutto sulle tapparelle e il gioco è fatto, hai potuto completare la pulizia senza faticare e soprattutto senza spendere tanti soldi in detersivi e detergenti per la pulizia della casa.