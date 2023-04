I Puffi tornano al cinema: ci sarà anche Rihanna | In che senso?

I Puffi tornano al cinema dopo il successo dei film precedenti. Con loro ci sarà anche Rihanna: vediamo in che senso!

Rihanna sarà parte di uno dei film più attesi di sempre, quello dei Puffi. Il ritorno delle creature blu sul grande schermo è previsto tra qualche anno, ma la grandiosa novità non fa stare i fan nella pelle.

Un grandissimo ritorno quello di Rihanna che si sta aggiudicando una serie di trofei da record. La bellissima e talentuosa popstar è infatti reduce da un’esibizione storica al Super Bowl e la candidatura agli Oscar per Lift Me Up (colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever). Ma non sono finite qui le sue avventure nel mondo del cinema. Il grande annuncio è stato dato al CinemaCon di Las Vegas, la convention delle sale cinematografiche americane. Ecco dove la vedremo.

I Puffi ritornano al cinema con un nuovo film: anche Rihanna parteciperà, ecco quale sarà il suo ruolo

Sul grande schermo tornerà la sagra del film animato più amato da grandi e piccini: i Puffi. Nel 2025 infatti le creature blu ritorneranno in un progetto musical e con loro ci sarà anche la divinità Rihanna. In particolare vedremo la popstar in un ruolo molto ambito. La nuova pellicola era stata annuncia nell’agosto del 2021 e inizialmente l’uscita doveva essere nel 2024, ma poi è stato confermato il debutto nelle sale proprio il 14 febbraio 2025. Vediamo quale sarà il ruolo di Rihanna.

La star interazione avrà un ruolo di protagonista del film animato. I Puffi sono un’icona per grandi e piccolini e infatti nascono negli anni Cinquanta dalla penna del disegnatore belga Peyo. Le creature blu vivono in un luogo di pace e magia, un villaggio costantemente sotto assedio del mago Gargamella, che vuole prenderli per estrapolare la loro magia. Il cartone è stato adattato in forma di film diverse volte. Nel 2011 e poi nel 2013 con un sequel ad opera della Sony. Questa volta invece Puffi saranno versione musical.

A dare la voce a Puffetta, l’unica femmina tra le creature blu, sarà proprio Rihanna. Ho cercato di ottenere la parte di Grande Puffo ma non ci sono riuscita”, ha dichiarato lei al CinemaCon di Las Vegas. La star sarà coinvolta anche nella scrittura di alcune canzoni della colonna sonora del musical. Prima di lei avevano prestato la voce a Puffetta sia Katy Perry che Demi Lovato, proprio per le pellicole uscite in versione cinematografica nel 2011 e nel reboot del 2017. Questa volta toccherà proprio a Rihanna incantare tutti con la versione di Puffetta!