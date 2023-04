Occhio, sono pieni di batteri: ingredienti naturali per farli tornare come nuovi

Pulirli nel modo corretto è di fondamentale importanza per evitare la comparsa di irritazioni sulla pelle. Con questi ingredienti naturali potranno tornare come nuovi.

Nonostante si tratti di strumenti che vengono utilizzati quotidianamente da milioni di donne, continua ad esserci una certa inconsapevolezza intorno alla loro pulizia, verso la quale invece bisognerebbe prestare attenzione. Se non vengono lavati periodicamente, infatti, il rischio è la comparsa di irritazioni alla pelle del viso. Di prodotti appositi ne esistono una montagna. Ma con questi ingredienti naturali potranno tornare come nuovi.

Quello del make-up è uno dei settori più sviluppati al mondo. Ogni giorno milioni di donne si truccano con i prodotti più disparati e, già in antichità, le persone erano solite ricorrere ad elementi naturali per abbellire il proprio volto. I pennelli da trucco sono un accessorio indispensabile per avere un make-up al top e, anche in questo caso, ne esistono tantissime tipologie diverse.

Nonostante vengano usati quotidianamente, molto spesso viene tralasciato un particolare importante: la loro pulizia. I pennelli sono piuttosto delicati e lavarli nel modo corretto è un passaggio essenziale per evitare la comparsa di irritazioni sul viso. Quando si parla di pulizia di questi strumenti, tante donne immaginano il procedimento come qualcosa di tedioso o addirittura come una vera e propria perdita di tempo. Ma la realtà è ben diversa.

Pennelli per il trucco: le soluzioni naturali per una pulizia efficace

Se ci si affida ai giusti accorgimenti, è possibile lavare i pennelli per il trucco – attività che andrebbe svolta almeno una volta a settimana – in modo semplice e veloce. Esistono diversi prodotti acquistabili per la loro pulizia: dai detergenti appositi all’acqua micellare, fino al detersivo per i piatti. Allo stesso modo, ci sono altrettanti ingredienti naturali che possono essere usati per lavarli al meglio.

Tra questi, uno dei più gettonati è sicuramente l’olio d’oliva, che oltre ad essere ottimo in cucina ha numerosi utilizzi alternativi. Nel caso dei pennelli, è l’ideale per eliminare i prodotti come il fondotinta, che è in grado di sciogliere con efficacia. Inoltre, ha l’effetto di rendere più morbide le setole: in questo modo, risultano meno fastidiose a contatto con la pelle.

Anche l’olio di cocco riesce a sciogliere i prodotti di make-up ed è un’ottima alternativa a quello d’oliva. Il consiglio è preparare una ciotola di acqua (non troppa) e aggiungere un paio di gocce di sapone neutro, insieme a due cucchiaini di olio. Lo step successivo è immergere i pennelli nell’acqua, muoverli con velocità così che ogni residuo possa essere eliminato, e infine sciacquarli.

Un altro ingrediente utile per lavare i propri pennelli è il bicarbonato di sodio, un prodotto molto popolare, non solo in cucina ma anche per la pulizia. Provate a mescolare un paio di cucchiaini insieme all’acqua fredda: il risultato sarà una specie di crema, nella quale inzuppare i pennelli, che successivamente andranno sfregati tra loro, prima di un risciacquo con acqua calda.