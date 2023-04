Windows 10, avete ancora poco tempo | Ecco cosa c’è da sapere

Se usate il sistema operativo Windows 10 sul vostro computer, allora dovete assolutamente conoscere questa importante novità che vi riguarda.

Finisce l’era di Windows 10, ormai è ufficiale, la stessa Microsoft lo ha annunciato e la notizia è destinata a cambiare la vita di tutti gli utenti che utilizzano proprio questo sistema operativo, magari fin dalla sua nascita datata 2015. Ma in cosa consiste questa clamorosa novità?

Ormai è ufficiale, Microsoft ha annunciato la fine della vita attiva di Windows 10. In altre parole non ci arriveranno più nuovi rilasci o aggiornamenti di Windows 10. In pratica, con l’ultima release 22H2, si conclude l’epopea di questo sistema operativo. Ma cosa succede in pratica?

Non ci saranno disponibili più aggiornamenti di sistema di Windows 10, ma state tranquilli, anche senza alcun update continuerà sempre a funzionare, e soprattutto ci saranno sempre gli aggiornamenti che riguardano la sicurezza, almeno fino alla fine del supporto. Che secondo quanto è stato garantito da Microsoft dovrebbe avvenire in data 14 ottobre 2025.

Cosa bisogna sapere sulla fine di Windows 10

Come abbiamo detto, il sistema operativo continuerà a funzionare senza problemi e con cadenza mensile ci saranno sempre a disposizione degli utenti gli eventuali aggiornamenti che vanno a coprire falle di sicurezza o bug e altri problemi.

Ma cosa cambia di preciso? L’ultimo aggiornamento di Windows 10 è la release 22H2 e gli utenti che continueranno a usare questa versione del sistema operativo si dovranno accontentare di usarlo senza ottenere eventuali migliorie.

Ovviamente fino al 2025 saranno garantiti gli aggiornamenti sulla sicurezza ed eventuali correzioni di bug che possono interessare il sistema. Insomma, non ci saranno altre novità da scoprire.

Windows 11 e requisiti di sistema

La vera novità è proprio il nuovo sistema operativo, in altre parole il colosso ha scelto di dirottare impegno e soldi verso Windows 11. Ma con il cambio al nuovo SO ci potrebbero essere dei problemi per chi ha dei computer ”vecchi”. Infatti, se è vero che si può installare del tutto gratuitamente Windows 11, questo potrebbe non essere più compatibile con i PC attualmente in possesso.

Infatti ci sono dei requisiti di sistema particolari che sono necessari per far andare Windows 11, e non tutte le macchine, specie se datate, sono in grado di garantirli. Il rischio, dunque, è di dover cambiare il computer, anche se ancora perfettamente funzionante, per poter usare il nuovo sistema operativo.

Non è una notizia che molti prenderanno bene, nonostante Windows 11 fornisca diverse funzionalità esclusive. Anche perché gli sviluppatori potrebbero star già lavorando a Windows 12, e i device in proprio possesso sono destinati a breve a diventare obsoleti.