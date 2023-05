Instagram, ti stanno spiando? Ecco come scoprirlo: un trucco infallibile

La navigazione su Instagram può essere migliore se si tengono a mente alcuni a semplici trucchi: gli spioni hanno le ore contate.

Il 2022 ha fatto registrare delle vere e proprie statistiche inaspettate per quando riguarda il mondo dei social. La più utilizzata della piattaforme, nonostante le aspettative, è stata ancora Facebook con circa 3 miliardi di utenti.

Al secondo posto si è piazzato Youtube, con 2,5 miliardi, mentre il gradino più basso del podio è stato riservato Whatsapp, 2 miliardi di iscritti per la chat più utilizzata. Fuori dalle prime tre posizione, invece, Instagram che si è piazzato al quarto posto grazie all’1,5 miliardi di utenti.

Numeri niente male, certo, ma che piazzano la piattaforma di condivisione foto in una posizione che in pochi si sarebbero aspettati. Quinto e sesto posto per WeChat e TikTok che hanno chiuso leggermente sopra il miliardo. Solo quindicesimo Twitter. A proposito di social media, ci sono alcuni trucchi che aiutano a rendere la navigazione migliore. Uno di questi riguarda quelli che spiano i profili.

Alcuni semplici trucchi per navigare su Instagram

Per quanto riguarda Instagram, esistono alcuni trucchi che aiutato in maniera semplice a capire chi è che è andato a visualizzare le nostre storie. Il modo migliore rimane ancora vedere chi ha mandato messaggi di risposta oppure chi subito dopo aver visto le storie su Instagram si è precipitato a scrivere in direct. Oltre, ovviamente a cliccare in basso alla storia Instagram e cercare di riconoscere tutti i nomi degli utenti.

Tuttavia, non sempre chi vuole vedere le nostre condivisioni lo fa con il proprio profilo. Alcuni, infatti, usano account fake così da non essere riconosciuti ma allo stesso tempo ci tengono ad rimanere aggiornati sul nostro conto. In quel caso è bene cliccare sui nomi che ci fanno venire dei dubbi e vedere se effettivamente riusciamo a riconoscerli.

Se questo non basta a colmare la vostra sete di conoscenza, allora è bene chiedere l’aiuto esterno ad altre applicazioni. Ne esistono diverse che riescono a rivelare l’identità degli spioni. Ciononostante, è importante tenere a mente che alcune di questi sono al limite della violazione della privacy garantita dalle piattaforme social.

Specialmente la nostra, visto che diverse app di spionaggio chiedono di inserire o di avere accesso alle nostre credenziali. Condividere dati sensibili, se pur con lo scopo di individuare chi è interessato alle nostre storie su Instagram, può sempre rivelarsi un rischio.

Come usare i social nella maniera migliore

Il modo migliore per godersi i social rimane quello di condividere il proprio materiale in libertà. Senza pensare troppo al giudizio degli o a chi ci ha osservato. Evitando di contare troppo le visualizzazioni o i messaggi di stima.

D’altronde l’utilizzo dei social, specialmente quelli dedicati alle fotografie come Instagram, nasce principalmente con lo scopo di permettere ai fruitori di mettere in mostra la propria creatività.