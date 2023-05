Quale abito da sposa indosseresti tra questi? Dietro la scelta si nasconde molto altro

Scegli un abito da sposa: quale ti piacerebbe indossare? Quello che preferisci ti dirà cosa si nasconde dietro ai tuoi sogni

Per molte donne l’abito da sposa è un sogno ad occhi aperti. Alcune di noi, fin da bambine, si incantavano a osservare questi candidi vestiti che rispecchiavano le principesse delle nostre favole preferite. Crescendo, ognuno di noi ha formato una propria idea riguardo al matrimonio, alla famiglia, come giusto che sia. Il test di oggi, però, ti svelerà qualcosa che si nasconde tra i tuoi sogni e le tue speranze. Quale indosseresti? Scegline uno e scopri il risultato!

Non è detto che dobbiate essere ad un passo dall’altare o sentire il desiderio di convolare a nozze per potervi mettere in gioco con questo test. Semplicemente, osservate l’immagine e, tra i modelli proposti, scegliete l’abito che vi piace di più.

Dietro la tua scelta si nasconde molto altro: quale abito da sposa preferisci?

Come abbiamo detto, non stiamo parlando di desiderio di accasarsi o semplice questione di moda. Ciò che dovete fare è scegliere l’abito che vi ispira e vi emoziona o, comunque, quello che tra i proposti vi piacerebbe indossare. Ognuno nasconde molto altro dietro la semplice “stoffa”. Scopriamo di che si tratta.

Abito 1. Chi ha scelto questo modello è una persona matura, realizzata, consapevole del proprio posto e valore nel mondo. All’interno di una relazione cerchi parità e rispetto. Non ami le imposizioni e ti piace seguire il tuo gusto personale e i tuoi obbiettivi quando si tratta di prendere delle decisioni importanti. Sei una donna tutta d’un pezzo che, col proprio partner, vuole fare squadra in ogni situazione.

Abito 2. Se hai preferito questo vestito sei una persona ricca di fascino che non ha paura di attirare l’attenzione. Per te forma e qualità camminano di pari passo e sai sempre come lasciare il segno in ogni occasione. La tua relazione ideale è appassionata e travolgente, ma soprattutto non deve limitare la tua libertà personale.

Abito 3. Se è questo il modello che ti ha colpito, sei una persona legata alle tradizioni che spesso sogna ad occhi aperti. La tua dolcezza e la tua pazienza fanno invidia a molti e questo tuo lato comprensivo ti permette di stabilire legami duraturi tanto sul lavoro quanto nelle relazioni personali. Per te la famiglia è fondamentale e, quando serve, per proteggerla sei pronta a lottare con le unghia e con i denti.