Test del pagliaccio: ecco l’immagine che sta mandando in tilt il web

Riesci a trovare tutte e quattro le differenze nell’immagine? Sbrigati, hai solo 20 secondi.

I test d’intelligenza sono molto popolari sul web, talmente tanto da diventare virali in men che non si dica. Perché ci piacciono così tanto? Perché ci permettono di metterci alla prova con sfide avvincenti ed emozionanti, facendoci scoprire quali sono i nostri talenti e reali capacità.

Possono anche rappresentare una scusa per sfidare i tuoi amici e parenti: chi riuscirà a risolverlo per primo? Noi facciamo il tifo per te!

I test di intelligenza sono un modo per staccare un po’ la mente durante una giornata faticosa, concedendosi un momento di relax e spensieratezza. Non pensare però che ti faccia spegnere completamente il cervello: al contrario, avrai bisogno di concentrazione e pazienza per riuscire ad affrontare questo (come qualsiasi altro) divertente rompicapo.

Il test impossibile: sembrano uguali, ma ci sono quattro differenze

Se infatti i test sono utili per misurare le tue capacità in un dato momento, essi sono anche un modo per tenere la mente attiva e pimpante. Mettendo il cervello “sotto pressione” con un test, migliorerai la plasticità neuronale e, in definitiva, anche la tua capacità di risolvere problemi nella vita quotidiana.

Ti sentirai più capace e fiducioso in te stesso, e noterai di esser diventato più bravo ad affrontare sia le sfide online che quelle della vita vera. Dunque, che aspetti?

Il test di oggi è un test di tipo visivo. Questo tipo di test cerca di ingannare il tuo sguardo facendoti vedere cose che non ci sono o, al contrario, mostrandoti qualcosa di diverso dalla realtà. Nell’immagine che ti proponiamo puoi vedere due clown che escono dalla scatola. Sembrano del tutto identici, vero?

Stai attento: ci sono ben quattro differenze tra i due clown, anche se sembrano uguali. Il tuo compito è quello di individuare dove si trovano le quattro differenze. Avrai bisogno di concentrazione, capacità di osservazione ed attenzione al dettaglio, e anche un po’ di pazienza per non gettare subito la spugna.

Non troppa pazienza, però: hai a disposizione solo 20 secondi per trovare tutte le differenze. Mano al cronometro!

Pronti, partenza…via!

La soluzione: hai trovato le differenze?

Sei riuscito a trovare tutte e quattro le differenze nel tempo prestabilito? Se hai bisogno di altro tempo prenditene pure, non ti giudichiamo. Se invece credi di avere la soluzione in tasca, o hai deciso di arrenderti, eccoti svelato dove si trovavano le differenze:

Si trattava di piccoli dettagli, bisognava star molto attenti. Vediamoli uno ad uno:

Manca un petalo del fiore bianco sul cappello nella seconda immagine;

del fiore bianco sul cappello nella seconda immagine; Manca un pois nella manica sinistra della giacca del secondo clown;

nella manica sinistra della giacca del secondo clown; Manca un festone bianco sotto il braccio destro del secondo clown;

bianco sotto il braccio destro del secondo clown; Manca una parte di stella sotto la stella filante blu nella seconda immagine.

Li avevi trovati tutti? Allora hai proprio un occhio di falco! Continua a metterti alla prova per migliorare sempre di più le tue abilità.