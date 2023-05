Vacanze gratis: il trucco c’è ma pochi lo conoscono – CheSuccede.it

Vuoi viaggiare ma non hai tantissimi soldi a disposizione? Ecco il modo perfetto per risparmiare e fare vacanze gratis.

I viaggi sono la passione di tantissime persone, ma quello che ci vuole per farli sono i soldi. Ecco come fare per viaggiare gratis, o quasi. Ci sono infatti tantissimi modi per spendere pochissimo e andare in giro per il mondo. La prima cosa da fare quando si sceglie di viaggiare è decidere la destinazione: capire quindi quale possa essere a basso costo per poter affrontare delle spese non essere.

La prima cosa fondamentale è inoltre l’organizzazione e la pianificazione. Ovvero nulla deve essere lasciato al caso e bisogna progettare ogni dettaglio. Alloggi, spostamenti e cosa visitare. Ma è importante informarsi anche sui posti in cui mangiare e i luoghi da visitare. Per partire inoltre bisognerebbe scegliere periodi di bassa stagione ad esempio ad agosto in un posto di mare non è mai una buona idea perché i prezzi sono altissimi.

Se il tuo viaggio ideale richiede l’aereo puoi risparmiare seguendo le compagnie sui social e monitorando il momento in cui vengono proposte offerte speciali. È possibile infatti che tu possa imbatterti in quei casi in cui il biglietto costa solo 1 euro. E in base a questo scegliere poi la destinazione di arrivo. Se invece preferisci i motori di navigazione ricorda che bisogna prediligere la navigazione in incognito. Meglio prenotare poi andata e ritorno separati e con compagnie diverse per sfruttare tutte le offerte.

Anche per gli alloggi ci sono soluzioni per risparmiare. Esiste lo scambio della casa, l’Home Exchange è un sito in cui si scambiano le case per un periodo di tempo per poter viaggiare senza spendere soldi. In altri casi è possibile con il couch surfing essere ospitati praticamente a costo zero, dormendo nelle case delle persone che mettono a disposizione il divano o la stanza degli ospiti. Insomma dimenticate hotel e B&B. Per il cibo invece da prediligere lo street food ai ristoranti e potete poi optare per mezzi pubblici e biciclette per spostarvi nei luoghi se è possibile. Risparmiate una giusta quota e godetevi la vostra vacanza!