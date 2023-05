Conoscete il fenomeno del ghosting? Fate attenzione: la vostra salute è a rischio – CheSuccede.it

Sparire e non farsi più sentire improvvisamente, cos’è il fenomeno del ghosting e perché fa male alla salute: ecco di cosa si tratta.

Una strategia davvero dolorosa, quella di rompere sparendo, senza dare spiegazioni. Si chiama shooting e secondo la scienza per chi la subisce o un grande danno alla salute. Anche cosa accade quando si vive una situazione del genere.

Siete stati lasciati da una persona che è improvvisamente sparita nel nulla? Purtroppo siete vittime di ghosting. Si tratta d un fenomeno molto doloroso che ogni persona può subire se ha a che fare con una certa tipologia di individuo. Non manda messaggi, non chiama e non risponde, si comporta proprio come un fantasma non facendosi più trovare. Questo può accadere sia in una relazione d’amore che in un’amicizia: ma cosa provoca alla salute?

Cos’è il ghosting e cosa succede alle persone che subiscono questa tecnica: un grave danno alla salute

Sono stati i ricercatori del reparto di Psicologia dell’Università della Georgia a studiare gli effetti del ghosting sulle persone ovvero cosa accade all’autostima in questo caso. E’ emerso che quasi tutti i giovani adulti avevano adottato questa tecnica. Il motivo? La ritenevano più semplice in quanto evitava il confronto. Secondo lo studio però questo modo di lasciare le persone crea un danno sulla salute mentale, maggiore rispetto al rifiuto spiegato di persona. Christina Leckfor, autrice principale del lavoro, sostiene che questo avviene perché chi viene lasciato ha bisogno di un confronto per elaborare un addio. Riferendosi a questo studio si evince che il dolore non è tanto il valore che si dà alla persona. Si tratta spesso infatti di casi che accadono con individui che si è visti poche volte. Il vero dolore è quello narcisistico ovvero non si accetta di uscire dalla mente dell’altro.

Sempre secondo la terapeuta chi fa ghosting semplicemente sceglie questa strada perché non è abituato al dolore per cui non vuole affrontare quello che prova non vuole vedere sofferenza nell’altro. Sicuramente oggi è decaduto il per sempre e le persone sfuggono perché non vogliono perdere la possibilità di fare altre esperienze, insomma non vogliono ostacoli alla propria realizzazione personale. I ricercatori hanno anche individuato un vero e proprio identikit di chi mette in pratica questa strategia nell’epoca dei continui like e della poca presenza fisica. Chi fa ghosting in genere è anche chi lo subisce, ma sulla salute mentale incide in modo profondo.

In pratica chi subisce ghosting prova confusione ma anche poca autostima in quanto c’è mancanza di chiarezza nella chiusura della relazione. Talvolta gli individui che la subiscono possono anche mostrare tratti paranoici e a lungo termine la mancanza di fiducia nelle relazioni future.