Risparmiare e vivere meglio: dove conviene prendere casa

Vuoi prendere casa ma non sai come fare per risparmiare e vivere meglio? Ecco dove puoi trasferirti abbattendo i costi.

Sapete dove conviene abitare e poter prendere casa? A volte si hanno solo dei sogni, ma con le giuste dritte si può anche concretizzare un desiderio. Ecco come fare e cosa scegliere se si vuole cambiare quartiere.

Vivere in città importanti dell’Italia è un sogno e un desiderio di molti cittadini. La possibilità di poter stare in posti in cui si ha tutto è da non sprecare e soprattutto le offerte di lavoro sono quelle che guidano maggiormente le decisioni. Una delle mete più gettonate è senza dubbio Roma, un sogno di città che però non tutti possono permettersi a causa dei costi alti di affitti delle case. Una soluzione però c’è, ecco dove abitare per stare al centro della capitale senza spendere troppo.

Dove vivere in Italia per stare bene e risparmiare? Ecco 5 comuni dove comprare casa

Roma rappresenta non solo una sede in cui molti studenti si trasferiscono per l’università, ma anche un centro nevralgico per l’economia del paese nonché una città ricca di novità e opportunità. Vivace centro culturale, meta di tanti giovani che in essa trovano anche molte occasioni divertimento, si pone tra le città più gettonate in Italia in cui vivere. Giornalisti che seguono la politica, studenti di economia e giurisprudenza interessati a settori dell’amministrazione, insomma il cuore dell’Italia. Ovviamente non tutti possono permettersi una casa nella capitale soprattutto a causa dei prezzi alle stelle. Ecco allora dove poter vivere per stare a pochi cassa dalla città, ben collegati, spendendo decisamente meno.

Attualmente comprare casa a Roma vuol dire spendere per il prezzo medio di un metro quadro 3.318 euro. Una cifra decisamente alta. I giovani che vogliono trasferirsi, soprattutto per lavoro, non possono assolutamente permettersi queste somme. È possibile però trasferirsi in comuni vicini, ben collegati con i mezzi pubblici, dove non solo si può comprare una casa, ma la qualità della vita è anche molto buona. Ecco quali sono in quanto i prezzi al metro quadro sono attorno ai 1500 euro.

Colleferro, in provincia di Frosinone quindi nella zona meridionale di Roma, è un comune tranquillo. Si può raggiungere Roma con un treno e impiegare 1 ora e 10 minuti. Poi c’è Ardea, nella zona ovest della capitale, molto vicina al mare e più economica. Qui bisogna raggiungere la città con un’ora di auto mentre con i mezzi pubblici ci vogliono più di due ore. San gregorio da Sassola, che si trova nell’entroterra quindi con molti spazi verdi e si raggiunge il centro storico con un’ora di auto oppure quasi 3 ore con i mezzi pubblici. Le Rughe, sempre nell’entroterra nei pressi del lago di Bracciano, è collegato a Roma mediante autobus ma ci vogliono quasi due ore per arrivare al centro. E infine Nettuno, situata sul litorale vicina al mare e alla città di Latina. E’ la più lontana da Roma, ma con un’ora e mezza di treno è quella collegata meglio!