Test musicale: lo strumento che scegli dice molto sul tuo modo di essere

Violino, arpa o pianoforte? In base allo strumento musicale che scegli corrisponde il tuo modo di essere: scopri quale.

Quale di questi tre strumenti musicali ti ispira di più di tutti? In base a quello che scegli sicuramente potrai svelare il tuo mondo interiore: ecco chi sei davvero in base a una semplice scelta. Resterai stupito di te stesso.

Sapevi che per ogni strumento musicale c’è un profilo specifico associato? Secondo questa scelta potrai capire diversi aspetti del tuo carattere e quindi che tipo di persona sei. La musica indica chi siamo davvero infatti i generi che preferiamo ascoltare rappresentano diversi lati della nostra personalità. Ma sapevate che anche gli strumenti musicali possono indicare molto di noi? Con questo test potrete scoprire tutto. Siete pronti?

Arpa, pianoforte e violino: ecco le tre personalità corrispondenti

Un test musicale fondamentale per scoprire la tua vera personalità e il tuo modo di essere. Prova a scoprirlo con il nostro test semplice e veloce. Se ami la musica e suono uno strumento musicale non potrai non farti tentare da questo test. Un semplice gioco che ti consentirà di andare alle radici del tuo “io” e capire anche perché hai fatto una scelta piuttosto che un’altra.

Se hai scelto il violino allora sei una persona introversa. Il tuo mondo interiore è sicuramente una tempesta in corso e in questo strumento riesci ad esemplare tutti i tuoi tormenti. Sei molto romantico, ma anche estremo infatti con te non esistono mai le mezze misure. Insomma senza limiti, eccentrico e fortemente sentimentale, nello sfogo che proprio suonando il violino riesci a manifestare tutto te stesso.

Il tuo lato migliore emerge quando suoni un’arpa? Questo succede perché sei una persona estremamente sensibile e delicata e difficilmente fai emergere questo lato di te. Quando hai questo strumento tra le mani invece riesci ad esprimere la tua personalità riservata e sempre gentile. Sei una persona umile e chi ti sta accanto è davvero fortunato ad averti nella sua vita.

Il pianoforte è invece lo strumento che tante persone amano suonare e in molti si cimentano proprio perché apparentemente non sembra complicato manovrarlo. Proprio come sei tu. Sembri una persona semplice, ma sotto la tua corazza nascosti un carattere duro e travolgente. Hai voglia di essere sempre migliore di quello che pensano gli altri e il perfezionismo rappresenta quello che davvero si nasconde dentro di te!