Ad ogni segno zodiacale un “peccato”: scopri il tuo

Ogni segno zodiacale ha un difetto principe che lo caratterizza. Scopriamoli insieme.

C’è chi fa dipendere la propria vita dalla lettura dell’oroscopo, chi invece sbircia solo per curiosità le sue carte senza riporvi troppa fiducia; ma diciamoci la verità: che ci si creda o meno, andiamo alla ricerca di buone notizie per il nostro segno e quando avviene, ci sentiamo più incoraggiati.

Siamo più restii invece quando si tratta di prendere consapevolezza dei nostri difetti e vizi, che pure rappresentano delle peculiarità della nostra personalità zodiacale. A piccole dosi o alla massima potenza, ad ogni segno è legato un difetto principe. Vediamoli insieme e mi raccomando non siate troppo giudici di voi stessi!

Scopri qual è il tuo peggior difetto in base al segno

Sembra proprio che il difetto distintivo dell’Ariete sia l’egocentrismo: tendono a considerarsi dei veri e propri protagonisti, perché credono molto in sé stessi e nelle loro capacità. Vincere qualcosa farebbe la differenza, peccato che in palio non ci sia nulla e cadere da un piedistallo potrebbe risultare molto doloroso. Quelli del Toro hanno invece una caparbietà innata. Ostinati nelle loro credenze, quando si sono fatti l’idea su qualcuno o qualcosa è difficile dissuaderli del contrario. In effetti, meglio sbagliare con la propria testa…

Veniamo al segno d’aria per eccellenza: Gemelli ha una personalità duplice, per carità ci sono le eccezioni, ma se è bene diffidare in generale, fate attenzione a ciò che può raccontare un gemelli sul vostro conto. Avete sottoscritto un accordo con il Cancro? Mi dispiace per voi ma alcuni di loro non sono dei campioni di lealtà. Attenzione al modo in cui proverà a manipolarvi, sono molto abili in questo e l’agguato è dietro l’angolo. Se volete inimicarvi un Leone, osate criticarli. Sarà un atto di coraggio, perché sapete cosa vi aspetta: un ruggito ristabilirà i ruoli. Per il re della foresta la permalosità è il difetto principe.

Avvocati di sé stessi, i Vergine hanno sempre mille spiegazioni da dare, troveranno sempre il modo di cavarsela da un’accusa e attenuare la loro parte di colpa: comunque siano andate le cose, avranno sempre ragione. Non sarà un caso che il nome del segno evoca una figura femminile? L’irremovibilità è il loro neo. Potrebbero vivere indisturbati se non richiamati alle loro responsabilità: oziare è l’hobby preferito del Bilancia. Chi ha un collega di questo segno, sa quanto sia importante stargli addosso per garantirsi la consegna del lavoro.

Se siete alla ricerca di avventure estive, mettetevi alla ricerca di uno Scorpione: non aspettatevi dei risvolti significativi, ma preparatevi a vivere delle notti bollenti, quello sì. Occhio a non lasciarvi coinvolgere troppo, loro sì che sanno come pungolare le loro prede. Perennemente indeciso e alla ricerca di conferme, il segno del Sagittario non è un buon punto di riferimento, cambia spesso decisione e l’ultima parola non è mai quella definitiva. Siate pronti a prendere in mano la situazione, qualora ce ne fosse bisogno. Essere ambiziosi è importante ma per alcuni figli delle stelle, è una scalata estenuante: I Capricorno sono sempre in lotta con se stessi; aver raggiunto il massimo infatti non è mai abbastanza!

Infine i due segni d’acqua. L’Acquario ha un’indole libertina, non sembra disposto ad impegnarsi o per lo meno non seriamente. Potrà sembrare coinvolto ma alla minima difficoltà troverà il pretesto per mettere la parola fine. Leggerezza o semplice paura di impegnarsi? Infine i Pesci, sono dei sognatori stratosferici, se i loro pensieri prendessero forma, sareste seduti in prima fila con dei pop-corn; vivono in una realtà tutta loro e per questo sarà molto difficile destituirli dai loro film mentali.

Ovviamente questi difetti non sono generalizzabili, ma sono sicura che anche in piccola parte riguardino tutti gli interessati.