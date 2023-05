Cosa sbagli quando riordini casa: questo rovina sempre tutto

Riordinare casa: ecco cosa ci fa sbagliare sempre tutto. 3 errori da non fare se vuoi una casa sempre pulita e ordinata.

Quanto sono belle le foto delle case su Pinterest, sempre perfettamente in ordine e sempre precise a livello di colori? Tutto si abbina perfettamente a ogni componente di arredo e gli ambienti sembrano sempre ariosi e super luminosi. Chi non vorrebbe una casa cosi? Se ti occupi di tenere in ordine una casa sai perfettamente che quelle foto non rispecchiano quasi mai la realtà e che anzi, dietro certe cose c’è un lavoro lungo e complicato da fare ogni giorno tutti i giorni.

Portare avanti una famiglia oggi non è semplice, ce ne rendiamo conto. E non è semplice neanche vivere da soli. I ritmi delle giornate sono sempre incessantemente veloci e il lavoro fagocita quasi tutte le nostre energie. Tornati a casa dopo più di 8 ore di lavoro, nessuno ha voglia di mettersi a riordinare, giusto? Rubiamo alle nostre giornate quelle poche ore di riposo che abbiamo solo per ricaricarci e ricominciare tutto da capo nel giorno successivo.

In questo loop continuo non è sempre facile pensare a tenere in ordine la casa, che spesso si ritrova ad essere trascurata. I vestiti da lavare sono spesso lanciati su una sedia che ha quasi preso le sembianze di un armadio. Nel lavandino troppo spesso restano i piatti della sera prima, che non hai avuto la forza di lavare perché crollavi dal sonno. Sul tavolo della cucina c’è sempre qualcosa a occupare lo spazio, tanto che non ci fai nemmeno più tanto caso.

Riordinare casa: 3 consigli utili da seguire sempre

Se ti ritrovi nella descrizione di poco sopra, non disperare: di certo non sei solo. Tanti si ritrovano spesso travolti da un caos di questo tipo, tanto da dover chiedere il support di colf e governanti. Se anche tu vuoi tenere in ordine casa tua ma non ti va di chiedere supporto esterno, possiamo aiutarti. Ecco 3 consigli da seguire per tenere casa sempre in ordine (almeno a colpo d’occhio):

Lascia sempre le superfici libere , non buttare tutto sul tavolo appena rientri.

, non buttare tutto sul tavolo appena rientri. Trova un posto dove riporre le chiavi di casa che sia vicino alla porta, in modo da non perderle troppo spesso lasciandole chissà dove.

di casa che sia vicino alla porta, in modo da non perderle troppo spesso lasciandole chissà dove. La sera, anche se sei troppo stanco per lavare i piatti della cena, carica la lavastoviglie. Un lavandino vuoto e pulito sarà sicuramente più bello da vedere.

Segui i nostri piccoli consigli e la tua casa ti sembrerà sempre più bella.