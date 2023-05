Fai un favore ai tuoi capelli se mangi questi alimenti, è davvero importante

Capelli: anche loro si stressano con il cambio di stagione. Ecco cosa mangiare per renderli sani e forti e non vederli cadere.

Se Loretta Goggi cantava “Maledetta Primavera” un motivo ci sarà pure. Certo, per molti questa è la stagione più bella dell’anno perché ci avvicina piano piano all’estate. Per altri invece, la primavera è fonte di fortissimo stress. Se sei donna lo avrai notato sicuramente: in questo periodo i tuoi capelli sembrano impossibili da gestire. Appaiono spenti, sfibrati e soprattutto molto fragili.

Da un po’ di giorni poi, quando ti pettini, ti sembra di perderne tantissimi. Tranquilla, non resterai calva: come noi, anche i capelli soffrono lo stress da cambio di stagione. Ogni primavera è come se i capelli rinascessero, lasciandosi dietro la loro parte debole per ritornare più forti di prima. Se ami tanto i tuoi capelli e la sola idea di perderli ti fa star male, o semplicemente vuoi una chioma che sia sempre forte e lucida, dovresti avere dei piccoli accorgimenti. Prima di tutto, prova a non sottoporre almeno per un po’ i tuoi capelli a troppi trattamenti, soprattutto quelli legati al calore. Quindi usa meno piastre e ferri vari e se proprio non puoi farne a meno, tieni il phon abbastanza distante quando li asciughi.

Capelli: cosa mangiare per renderli sani e forti

C’è una cosa che forse non sai e che in questo periodo dell’anno potrebbe risultare fondamentale: proprio come il nostro organismo, anche la chioma, per essere forte e sana, ha bisogno di minerali, proteine e vitamine. Un mix di elementi fondamentale nella vita di ogni essere umano, per il suo benessere fisico e mentale. Per assumere in modo corretto tutti questi elementi e stare bene si può percorrere una sola strada: seguire in maniera costante e precisa un’alimentazione corretta, variegata e sana.

Nella nostra dieta mediterranea, in quello che mangiamo tutti i giorni, possiamo facilmente ritrovare tutti gli elementi biologici che occorrono alla nostra salute e anche a quella dei nostri capelli.

Vitamine, proteine e minerali. Le vitamine e i minerali sono presenti nelle verdure. Il ferro, per esempio, è maggiormente contenuto nelle verdure a foglia verde. La vitamina più importante, cioè la C, è contenuta nella frutta, che va mangiata molto spesso durante la giornata, prediligendo quella di stagione. Il giusto apporto di proteine ci viene invece fornito dai legumi, dal pesce azzurro e dalla carne bianca. Non dobbiamo dimenticare però di consumare anche carne rossa, una volta a settimana, fondamentale per l’apporto di ferro.

Da non trascurare il consumo di acqua, che apporta all’organismo la giusta dose di sali minerali.

Insomma, se vuoi capelli forti, devi dire addio al cibo spazzatura.