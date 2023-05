Orso o chitarra, cosa vedi per primo? Questo test rivela la tua qualità nascosta

Guarda con attenzione questo particolare disegno e dimmi se vedi prima un orso o una chitarra. Questo test ti rivela una qualità nascosta.

Siamo abituati ai tanti test visivi in cui ci piace cimentarci in compagnia degli amici. Una vera e propria sfida, spesso, per mettere alla prova il nostro intuito, la nostra capacità di attenzione, la nostra sensibilità. O, magari, come in questo caso, per scoprire qualità di noi che non sapevamo di possedere. Guarda con attenzione questo disegno e dimmi, senza pensarci troppo, cosa vedi per primo: un orso o una chitarra? Ecco un pregio di te da non sottovalutare.

Vogliamo che sia chiaro che non c’è una risposta “giusta” o una sbagliata. Non è questione di indovinare o essere più acuti degli altri, si tratta di semplice istinto, percezione. A seconda dell’immagine che avrete notato per prima c’è una qualità di voi che vi contraddistingue.

Test visivo: cosa vedi per primo, un orso o una chitarra? Ecco una tua qualità nascosta

In effetti, è una scelta molto semplice, poiché ci pone solo due alternative. Ovviamente, sta a voi non barare e dirci quale disegno, per primo, ha catturato il vostro occhio. Il bello di questo tipo di test è che spesso e volentieri ci sorprende, raccontandoci qualcosa su noi stessi che non sapevamo o a cui non avevamo mai fatto caso. Di che si tratta?

Orso. Se per primo hai visto l’orso, sei una persona coraggiosa e determinata a proteggere le persone che ami. Non ti butti a capofitto in discussioni inutili, ma quando ti arrabbi c’è da preoccuparsi. Una tua qualità che gli altri apprezzano molto è la generosità. Hai un cuore enorme e sei sempre pronto a dare una mano e farti in quattro per le persone, senza mai aspettarti di essere ripagato o pretendere qualcosa in cambio.

Chitarra. Se, invece, hai notato subito la chitarra, sei una persona socievole e piena di energie, sempre pronta a tuffarti nella mischia. La tua solarità e il tuo carisma affascinano gli altri e per questo sei spesso circondato dagli amici. Una qualità che possiedi è l’empatia. Riesci a comprendere lo stato d’animo altrui e ad immedesimarti, al punto che ti lasci trascinare dai tuoi stessi sentimenti.