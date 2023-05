Riempi la vasca e aggiungi questo ingrediente: la tua pelle ringrazierà

Un ingrediente naturale, già noto per i suoi benefici cosmetici come base di creme e bagnoschiumi, può trovare impiego anche nei bagni rilassanti di fine giornata.

È importante ritagliare del tempo per sé durante la giornata, magari nelle ore serali, in cui siamo più predisposti a rilassarci e ci prepariamo al sonno. Nella lista delle possibilità un bel bagno caldo e rilassante,magari pensando di programmarlo nel mezzo di ogni settimana, così, tanto per alleggerire un po’ la tensione. Sarà l’occasione per prenderci cura del nostro benessere psichico e fisico.

Quanto può essere infatti confortante l’idea di finire la giornata con un ammollo in vasca, luci soffuse e candele profumate? Potremmo fare un strappo alla regola, aggiungendo un ingrediente che vi sorprenderà per le sue proprietà e benefici. Al posto di puntare sulle bombe da bagno e versare quantità copiose di bagnoschiuma, optate una tantum per la farina d’avena, i suoi benefici saranno immediati.

Farina d’avena: i benefici in vasca

Questo alimento, prevalentemente conosciuto in ambito culinario, si presta a numerose ricette ed è il segreto della colazione di molte star che vogliono mantenersi in forma. Grazie alle sue proprietà nutritive apporta diversi benefici alla salute, tra cui: la diminuzione dei livelli di colesterolo cattivo LDL, la riduzione dei livelli di zucchero nel sangue e l’accelerazione nel processo di rigenerazione dei tessuti.

Ma perché dovremmo preferirla, una volta alla settimana, al sapone tradizionale nella routine di detersione? Molti prodotti per la cosmesi femminile sono, non a caso, a base di avena: i suoi benefici sulla pelle sono quindi noti. Grazie alla compresenza di amido e beta-glucano è infatti in grado di trattenere l’acqua, provvedendo all’idratazione della pelle e al suo rafforzamento, in quanto previene le irritazioni.

Abbiamo messo in luce le sue capacità emollienti e idratanti, dobbiamo sapere che è anche un ottimo lenitivo, al punto da essere usata disciolta nell’acqua per il bagnetto ai neonati; funge da anti-infiammatorio in caso di aczemi, acne, psoriasi e tutti gli stati infiammatori della pelle. Con proprietà calmanti, la farina d’avena, allevia il prurito e la pelle infiammata. Non ultimo, agisce nel rispetto del ph della pelle senza alterarlo, deterge e purifica: per questo non è indispensabile aggiungere il sapone durante l’ammollo, anzi è del tutto sconsigliato.

Prepararla in casa in poche mosse

Si può acquistare già pronta da versare nella vasca oppure prepararla in casa. In tal caso abbiamo bisogno di un robot da cucina, un macinacaffè o un frullatore per ridurre i chicchi di avena in polvere. In questo modo sarà possibile discioglierli nell’acqua: fate perciò attenzione a macinarli più che potete. È sufficiente versare una tazza di farina in una vasca d’acqua non troppo calda, tiepida sarebbe l’ideale, e rimanere immersi per almeno 10-15 minuti.

Il vostro rituale di bellezza è finito, potrete beneficiare dell’aspetto della vostra pelle sentendovi coccolate e appagate per aver fatto qualcosa per voi. È stato inoltre dimostrato che fare dei bagni regolari riduce il rischio di malattie cardio-circolatorie.