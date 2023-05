Quale aroma ti rispecchia? Di cosa “profuma” il tuo segno zodiacale

Nella società dell’apparire, si dà sempre molta importanza alle immagini, Ma quanto sono importanti i profumi?

La vita non è solo fatta di immagini e suoni. Quelli, ovviamente, sono fondamentali a trasmetterci sensazioni ed emozioni. Ma che dire degli odori e dei profumi? Anche quelli sono importantissimi nella nostra emotività. Sapete che il profumo che vi piace dipende dal segno zodiacale che avete?

Nella società dell’apparire, si dà sempre molta importanza alle immagini. Sono importanti, nessuno vuole sminuirne. Ma abbiamo cinque sensi non a caso. Questo significa che sono molto importanti i suoni, per esempio. Chi potrebbe mai vivere senza musica? O, ancora, vi è mai capitato di ricordare la voce di qualcuno che non c’è più?

Ma quante volte leghiamo i nostri ricordi agli odori. Il profumo di un partner, per esempio. Oppure la fragranza di un vino di cui ci siamo innamorati. O, ancora, di ricordare il profumo delle lasagne della nonna.

Insomma, la nostra vita è fatta (e parecchio) anche di aromi e profumi. Ognuno ha delle fragranze preferite. Credete che tutto ciò sia casuale? Niente affatto. Il profumo o i profumi che ci attirano sono influenzati dal nostro segno zodiacale.

Profumi e segni zodiacali: la correlazione

Ci sono segni zodiacali che sono maggiormente attratti dal profumo dei fiori. Altri, invece, dal profumo di spezie. Oppure di piante. Insomma, a ciascun segno il proprio profumo. Ecco una rapida carrellata.

Uno dei segni col naso più fine è il segno del Toro. Per questo, non può che essere attratto dal profumo della rosa, il fiore per antonomasia, quello dell’amore. In generale, i segni più attratti dai fiori sono il Cancro, la Vergine, la Bilancia e il Capricorno e i Pesci. Si tratta di segni che sono dei sognatori e che spesso si perdono in mille pensieri. Il profumo dei fiori li riconnette con il proprio mondo e dona equilibrio.

Dalle piante, invece, sono attratti Ariete, Gemelli, Sagittario e Acquario. Potreste vederli estasiati davanti a un ramoscello di basilico o di rosmarino. Pronti a “sniffare” l’essenza per diversi secondi, ammaliati. Personalità forti cui capita di perdere a volte la pazienza. Questi profumi conferiscono pace e serenità.

Da ultimi, invece, sono particolarmente attratti dalle essenze Leone e Scorpione. Adorano, per esempio, l’intenso aroma del bergamotto, agrume che cresce solo in provincia di Reggio Calabria e che si pone alla base anche di uno dei tè più famosi al mondo, l’earl grey. Profumi intensi per due dei segni più forti dell’intero Zodiaco.