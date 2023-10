Anche con uno stipendio di 1000 euro si può riuscire a mettere da parte dei soldi: come fare

Risparmiare è possibile anche quando si ha uno stipendio non troppo alto: ecco quali consigli seguire per mettere da parte dei soldi.

Quando si percepisce il proprio stipendio l’ideale sarebbe riuscire a metterne via una parte, in modo tale da creare un fondo di risparmi da cui poter attingere in caso di qualsiasi necessità.

Quando si ha uno stipendio parecchio elevato non è per niente difficile riuscire a risparmiare, ma il problema si pone quando le proprie entrate non sono così alte e si rischia quindi di non avere abbastanza soldi da tenere da parte. Vi sono però alcuni consigli che si possono seguire per riuscire a mettere via un po’ di soldi anche se si guadagnano circa 1000 euro al mese, così da poter essere tranquilli e da avere sempre una garanzia che possa aiutare nei momenti più difficili.

Risparmiare anche guadagnando 1000 euro al mese: ecco i 5 consigli

• Fissare degli obiettivi realistici: quando si vuole risparmiare bisogna rinunciare a qualcosa, nel caso in cui le entrate non siano esponenzialmente maggiori rispetto alle uscite, per cui bisogna pensare in maniera realistica a cosa si può davvero rinunciare e a che stile di vita si è disposti a seguire

• Risparmiare in modo sistematico: per risparmiare bisogna fare una distinzione tra le spese che si devono e si possono avere. Bisogna infatti distinguere le spese necessarie, come le bollette, l’affitto e il cibo, da quelle sacrificabili, come per esempio fare colazione al bar o uscire spesso a cena, e infine da quelle superflue, come per esempio una tariffa Premium per il cellulare, così da capire quali si possono evitare.

• Cercare sconti e offerte: esistono molti siti che permettono di trovare diversi servizi e prodotti scontati, come per esempio The Fork per il cibo oppure Groupon per i servizi e vari oggetti. Anche al supermercato si possono cercare i prodotti in offerta cambiando marca di volta in volta in base alle promozioni che vengono fatte.

• Dividere al meglio le proprie entrate: l’ideale sarebbe destinare il 50% del proprio stipendio per tutte le spese necessarie e fondamentali, riservare al 30% per le spese personali e il restante 20% come risparmio da non toccare.

• Investire per ottenere interessi: anche se in questo caso si tratta di una soluzione utile sul lungo periodo, vi sono diverse soluzioni per investire i propri soldi e ottenere degli ottimi ritorni, come per esempio dei buoni fruttiferi che si possono acquistare con comodità dalle Poste Italiane.