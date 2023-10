Barbara D’Urso, dopo l’addio a Mediaset si dedica ad altro: felicissima così

Barbara D’Urso dopo l’addio alla Mediaset si sta dedicando ad altro. La conduttrice è felice così: lo dimostrano le immagini su Instagram.

Tra i volti più controversi che hanno caratterizzato la televisione italiana negli ultimi venti anni troviamo sicuramente quello di Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana, un po’ a sorpresa, quest’anno ha ricevuto il ben servito da Mediaset che ha deciso di non rinnovarle il contratto. Nonostante questo ‘Carmelita’ non riesce a stare ferma e starebbe facendo altro.

Barbara d’Urso è una delle disoccupate di lusso della televisione italiana, dopo che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non rinnovare il suo contratto a Mediaset. Infatti l’amministratore delegato del Biscione sta cercando di ridonare verve alle sue reti e per farlo ha voluto escludere tutti quei volti che venivano considerati ‘trash’. Tra questi a quanto pare c’era pure l’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque, che ha dovuto forzatamente salutare i suoi affezionati telespettatori.

Inizialmente sembrava anche che Mediaset avesse fatto la scelta giusta, sostituendola con Myrta Merlino. A confermarlo c’erano i risultati dello share televisivo, che però sono andati a scemare con il ritorno in onda di Alberto Matano e del suo ‘La Vita in Diretta’. Insomma il tempo sembra star dando ragione alla D’Urso, che intanto ha trovato un modo per intrattenersi. Infatti sembra proprio che Barbara ha rispolverato la sua passione per la danza.

Barbara D’Urso felice anche lontano da Mediaset: torna a danzare, la sua grande passione

Quella per la danza è una passione che Barbara D’Urso ha fin da quando era bambina ed adesso sembrerebbe aver ritrovato la forza per mettere le ballerine e rispolverare qualche passo di classica. A dimostrarlo sono proprio le ultime foto postate su Instagram, che fanno chiedere a tutti se la presentatrice non si stia preparando a partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente. In passato Barbara aveva rivelato questa sua grande passione in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

La danza classica infatti le ha imposto un rigore assoluto. Nonostante la presentatrice ami da sempre la vita notturna, comunque ha una sveglia fissata sempre alle 7:45 che le permette di alzarsi, fare colazione ed andare in sala per iniziare ad allenarsi alla sbarra. Più che per i benefici, la presentatrice sente la necessità di danzare al punto che a più riprese ha ribadito che è abituata a condurre questo stile di vita. Inoltre sempre nel corso dell’intervista ebbe modo di lodare la sua muscolatura.

In merito Barbara affermò: “Sono talmente strutturata a livello muscolare che anche se smetto qualche mese le mie gambe e i miei glutei restano abituati a fare quei passi di danza”. Nonostante la sbarra l’annoi, la D’Urso sa bene che quell’esercizio resta fondamentale per tenere attivi i suoi muscoli. Inoltre la presentatrice senza sport proprio non riesce a stare e sembra proprio che la danza sia il suo rifugio naturale, specie in questo periodo in cui non ha un impiego in televisione.