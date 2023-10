Le migliori app per guardare le partite online gratuitamente

Sai come guardare tutte le tue partite online completamente gratis? Ti basterà scaricare queste app: eccole tutte.

Ah, lo stadio! Luogo di grandi emozioni e delusioni, di vittorie e sconfitte e di momenti condivisi insieme che rimarranno sempre impressi nella mente. Che sia la tua squadra del cuore che gioca o che tu abbia accompagnato i tuoi amici tifosi ma che alla fine ti sei lo stesso divertito, poche altre occasioni riescono a dare la stessa scarica di adrenalina, quanto una partita allo stadio. Ma se non ci possiamo andare?

Il calcio è un mondo grande, di certo non possiamo seguire ogni singola partita o ogni singolo campionato sempre dal vivo. Allora, per fortuna, ci sono tante alternative per non rimanere indietro ed essere sempre aggiornati sugli esiti dei match che si svolgono. Dopo i servizi televisivi, sono sorti anche quelli in streaming. E se non vogliamo o non possiamo pagare l’ennesimo abbonamento? Niente paura! Esistono anche diversi servizi di streaming gratis delle vostre partite imperdibili. Ecco i migliori.

Migliori app da scaricare per guardare le partite: streaming gratis

Come sempre dipende se avete un telefono Android o come sistema operativo iOS. Le applicazioni cambiano spesso a seconda della tipologia di sistema che si ha e anche in questo caso bisogna considerarlo. Ma ci sono davvero tante opzioni per guardare le partite gratuitamente sul telefono senza dover spendere un euro per gli abbonamenti in streaming. Ecco alcuni consigli utili.

Per Android

LiveSports TV



HD Streamz

TVTAP

Mobdro

SwiftStreamz

Tutte queste app sono completamente gratuite e le potete trovare con i vostri Android. Tuttavia dovrete accontentarvi: nella maggior parte dei casi non c’è il commento in italiano. Ma se ve la cavate con l’inglese non sarà un problema.

Per iOS

Sports TV Live Streaming Line

StrymTV

Live Player

Ovviamente non avrete tutti i confort e le comodità delle applicazioni più classiche in abbonamento come DAZN, però potrete comunque vedere le partite che desiderate in maniera totalmente gratuita sui vostri dispositivi. Lo streaming illegale è sempre da evitare il più possibile, calcolate comunque che sono app che potrebbero essere rimosse da un momento all’altro dallo Store, quindi il consiglio è sempre quello di fare le cose in maniera più trasparente possibile: un abbonamento DAZN vi darà una qualità superiore e la sicurezza che state cercando, sarà come essere allo stadio!