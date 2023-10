Re Carlo sfida Napoli ed apre una pizzeria: è proprio così | Ecco dove si trova e quanto costa una Margherita

Re Carlo ha sempre avuto la passione per il buon cibo e così ha deciso di aprire una pizzeria: ecco dove e quanto costa.

Re Carlo apre una pizzeria, ecco dove e quanto costerà una Margherita

Re Carlo III si lancia in una nuova avventura, che riguarda solo il cibo, e che forse dovremmo approfondire. Il Sovrano del Regno Unito ha infatti deciso di dedicarsi all’arte della pizza aprendo un locale tutto suo in cui verrano sfornate le famose pizze Margherita. Noto per i suoi gusti culinari decisamente sofisticati, il Re ha anche un palato comune e ha deciso di metterlo in pratica. Il posto in cui nascerà la pizzeria? Proprio nella tenuta reale di Balmoral, o più precisamente presso il Mews Caffè. Curiosi di sapere i prezzi del menù? Vediamo quanto costano le pizze sfrontate dalla pizzeria reale.

Diversamente da quello che si può pensare le pizze di Re Carlo non costeranno molto di più rispetto alle altre pizzerie britanniche. Per questo molti visitatori potranno accedere al locale assaporando una pizza reale. Ci sono infatti le pizze classiche, come la Margherita, che costa solo 15 euro, ma anche la Pepperoni, con aggiunta di salame piccante. La specialità della pizzeria del sovrano è invece la King’s Garden, realizzata esclusivamente con le verdure dell’orto di Balmoral. Famoso l’orto del Sovrano proprio perché è lui stesso a selezionare e lavorare tutto quello che l’orto produce.

La pizza simbolo di Balmoral è invece la pizza Haggis con pollo, pancetta e aggi ovvero il classico insaccato scozzese preparato con interiora di pecora. Come ogni pizza special questa costa 17 euro. Magari un giorno vorrà esportare le sue pizze anche nel cuore di Napoli? Non lo sappiamo, ma per ora chi vorrà assaggiare questi piatti dovrà recarsi in Scozia!