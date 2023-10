Uomini e Donne, il protagonista fa “coming out”: pioggia di commenti sui social

Il protagonista di Uomini e donne fa coming out e lascia i fan senza parole: arrivano una pioggia di commenti sui social.

La notizia è arrivata poco fa e ha subito scatenato i fan del programma. Uomini e donne è senza dubbio uno dei format di punta di Canale 5 e tutti i protagonisti ne passano nel suo interno diventano popolari. Di recente, a scatenare i social l’annuncio inaspettato di un noto personaggio molto vicino a Maria De Filippi.

Quest’ultimo ha svelato finalmente di essere innamorato, facendo un vero e proprio coming out. Si tratta di un annuncio inaspettato che mai nessuno avrebbe immaginato dato che sulla sua vita privata è sempre stato molto riservato.

L’opinionista di Uomini e donne conferma di essere innamorato

Da anni è uno dei volti storici di Uomini e Donne. Nel programma condotto da Maria De Filippi, ricopre il ruolo dell’opinionista accanto a Tina Cipollari e Tinì Cansino. Nonostante sia in tv tutti i giorni, Gianni Sperti ha sempre mantenuto grande una certa riservatezza sul suo privato, senza mai svelare dettagli del suo quotidiano. In queste ore, però, ha stupito tutti, dicendo apertamente di essere innamorato. Molto probabilmente la decisione di annunciare la relazione potrebbe essere data dal fatto che a breve potrebbero uscire foto di lui accompagnato ad un’altra persona ma ovviamente al momento non ne abbiamo la certezza.

Ecco le sue parole scritte sul proprio account Instagram: “Prima che lo leggiate sui vari blog e giornali online preferisco anticiparvelo direttamente qui: sono ufficialmente innamorato”. Ma chi è il fortunato o la fortunata? Gianni per adesso ha deciso di non sbilanciarsi ma non è da escludere che nelle prossime settimane possa svelare qualche dettaglio in più.

Il matrimonio naufragato tra Gianni Sperti e Paola Barale

Come in molti sapranno, l’opinionista di Uomini e donne ha sposato Paola Barale nel 1998. Un matrimonio che si è concluso meno di quattro anni dopo. Da allora, Gianni Sperti è sempre stato riservato sulla sua vita privata, senza mai svelare il vero motivo per cui con la show girl è finita. Quello che sappiamo, in base alle varie dichiarazioni di entrambi gli ex coniugi è che la loro storia non è finita nel migliore dei modi e ad oggi a stento si parlano. Inoltre, la Barale tempo fa ha lasciato intendere che il suo ex avesse poca voglia di lavorare e che fosse omosessuale. Dichiarazioni alla quale Gianni non ha mai risposto.