Carta igienica, dopo aver saputo questo non vorrai usarla mai più: incredibile ma vero

In Australia hanno condotto uno studio scientifico sulla carta igienica e quello che hanno scoperto non è rincuorante.

Nella maggior parte dei paesi di cultura anglosassone, cioè nel Regno Unito e nelle vecchie colonie dell’Impero Britannico, la carta igienica è uno strumento fondamentale di igiene intima.

Come raccontano coloro che per un certo periodo di tempo hanno dovuto vivere in uno di questi Paesi, infatti, la carta igienica è l’unico modo conosciuto per pulirsi dopo la defecazione.

Anche se ovviamente anche in Italia utilizziamo lo stesso sistema, pare che in alcuni paesi, come l’Australia, il consumo di carta igienica pro capite sia davvero significativo, con un ovvio dispendio di materie prime (la carta igienica è comunque carta) e di risorse economiche (di certo la carta igienica non è gratis).

Oltre a questo, come noi italiani sappiamo benissimo, la carta igienica da sola non assicura un grado di igiene soddisfacente, soprattutto in determinati casi che definiremo elegantemente “complicati”. Il problema è che oltre i nostri confini non sono in molti a esserne consapevoli, tanto che in Australia, per sensibilizzare l’opinione pubblica, è stato condotto uno studio.

Perché è meglio essere team bidet?

Secondo uno studio condotto nel 2022, le mani delle persone che utilizzano soltanto la carta igienica per pulirsi dopo la defecazione vengono raggiunte ad una quantità di microbi 7 volte maggiore rispetto a coloro che utilizzano le sedute del water munite di getto d’acqua.

In pratica, scoprendo letteralmente l’acqua calda, lo studio ha evidenziato come lavarsi dopo essere andati in bagno diminuisce sensibilmente la presenza di microbi sia sulle mani che utilizziamo per pulirci sia sulle natiche e da tutta l’area perianale.

Sulla base di questi dati, la dottoressa Trisha Pascicha ha dichiarato al Washington Post che un medico dovrebbe sempre consigliare il bidet a quei pazienti che evacuano spesso feci molli, che soffrono di emorroidi o che hanno la pelle particolarmente sensibile. Il motivo è che facendo il bidet si limita moltissimo lo sfregamento e si evitano all’origine le irritazioni.

A rendere la cosa ancora più divertente per gli italiani arriva la notizia che una TikToker del Colorado ha pubblicato un video per spiegare che in famiglia si fanno il bidet e si asciugano con delle piccole asciugamani di cotone e che, da allora, non comprano più carta igienica.

C’è solo da chiedersi cosa penseranno di noi quando gli americani capiranno che, prima di fare il bidet, noi italiani ci puliamo con la carta igienica e dopo ci laviamo addirittura le mani! Siamo proprio dei maniaci!