Dieta OMAD: non si parla d’altro perché il dimagrimento è impressionante, ma cosa dicono i medici?

Negli ultimi tempi non si parla d’altro che della dieta OMAD. Il dimagrimento è impressionante, ma che cosa ne pensano i medici? Ecco tutte le informazioni.

Ci sono tantissimi regimi alimentari che consentono di perdere peso più o meno velocemente, a seconda del menù. Di recente però un gruppo sempre crescente di personaggi noti ha deciso di seguire la dieta OMAD.

Quando si parla di diete dimagranti ci si riferisce sempre a regimi personalizzati che permettono di perdere i chili in eccesso. Tutti coloro che si sottopongono a una dieta tengono in considerazione i consigli nutrizionali per tenere traccia delle esigenze di ogni persona, che riguarda lo stile di vita o la salute psicologica e fisica. Uno dei regimi più gettonati in questo periodo è la dieta OMAD che ha dato risultati incredibili.

Dieta OMAD: come funziona

La dieta OMAD è la dieta di un pasto al giorno. È questa l’ultima tendenza di perdita di peso che sta attirando l’attenzione di moltissime persona in tutto il mondo. I suoi sostenitori affermano che porta a una perdita di peso rapida e a lungo termine, oltre che a tutelare la salute e a ritardare il processo di invecchiamento.

Proprio come succede per la maggior parte dei programmi di perdita di peso, il regime OMAD fa importanti promesse a chi decide di seguirla. In pratica è essenzialmente un tipo di digiuno intermittente, in cui si digiuna per 23 ore e si consumano tutte le calorie giornaliere in un pasto consumato entro un’ora.

Le regole della dieta sono presentate come semplici e facili fasi da seguire:

Si può mangiare quello che si vuole, purché si adatti a un piatto piano standard, senza restrizioni caloriche o linee guida nutrizionali da seguire.

Si possono bere bevande prive di calorie durante tutta la giornata, parliamo di acqua, tè nero e caffè.

È necessario seguire un programma alimentare coerente, consumando il pasto più o meno alla stessa ora ogni giorno.

Sfortunatamente, la ricerca sulla dieta OMAD è limitata. Sono pochissimi gli studi che la riguardano e la maggior parte di questi coinvolgono poche persone. Tuttavia, i medici hanno selezionato alcuni problemi che si possono venire a creare:

Carenze nutrizionali e problemi di salute.

Non è sostenibile a lungo termine.

Le soluzioni rapide non funzionano.

In pratica, la dieta non porta a risultati di perdita di peso migliori rispetto ai suoi predecessori.