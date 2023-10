La raccolta premi di Risparmio Casa fa sognare i più piccoli: un regalo perfetto per Natale

Risparmio Casa lancia una collezione scintillante: raccogli i punti spesa e colleziona i personaggi di Frozen, per un Natale spettacolare!

La nuova raccolta premi di Risparmio Casa è a misura di bambino: preparati a vivere un’avventura da sogno! Dal 23 settembre al 24 dicembre 2023 recati presso i punti vendita, raccogli i bollini spesa ed entra nell’incantevole mondo del ghiaccio e lasciati conquistare dai meravigliosi personaggi della favola di Frozen!

Unico requisito richiesto per avere diritto a questi fantastici premi? Essere possessori della carta fedeltà, che in alternativa potrai richiedere gratuitamente sul sito ufficiale del concorso www.risparmiocasa.com. E tu sei pronto a vedersi materializzare il favoloso mondo di Arendelle?

Collezione Risparmio Casa Frozen: tazze e peluche ti aspettano!

“Frozen-Trova la tua scintilla”: si chiama così l’ultima iniziativa lanciata da Risparmio Casa, un’occasione per ricevere le principesse Anna ed Elsa, il simpatico Olaf, il pupazzo di neve e la giocosa renna Seven. L’operazione è valida in tutto il territorio nazionale, presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa e che espongono il materiale promo-pubblicitario dedicato. Ma come fare?

La procedura è molto semplice: dal 23 settembre al 24 dicembre 2023, ogni volta che effettuerai una spesa minima di 10 euro (o multipli) in unico scontrino avrai diritto ad uno o più bollini che riceverai direttamente e gratuitamente in cassa e che, accumulati, ti daranno la fantastica opportunità di entrare nel mondo di Frozen! E, per l’importanza della sostenibilità, Risparmio Casa offre anche la possibilità di stampare una scheda per raccogliere i bollini: in questo modo contribuirai a ridurre il consumo di carte ed a preservare il nostro ambiente.

Ecco come richiedere i premi. Riceverai un bollino ogni 10€ di spesa e multipli e, raggiunto il numero di bollini richiesti, potrai incollarli sull’apposita scheda e, con l’aggiunta di un piccolo contributo, potrai collezionare i tuoi premi. O, in alternativa, potrai ritirare gratuitamente i premi Disney Frozen utilizzando i punti necessari accumulati sulla tua carta fedeltà. Hai la possibilità si scegliere tra: Peluche di Elsa, Anna, Olaf o Sven con 12 bollini ed un contributo di €3,50 oppure utilizzando 3500 punti della carta fedeltà. Mug tazza di Elsa, Anna, Olaf o Sven: una bellissima tazza che potrai ottenere collezionando 8 bollini ed un contributo di €2 oppure utilizzando 2500 punti della carta fedeltà.

L’iniziativa termina a gennaio 2024: ricorda, quindi, che potrai richiedere i tuoi premi Frozen fino al 7 gennaio 2024. E, nel caso in cui non fossero immediatamente disponibili, i premi richiesti saranno consegnati nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti per legge. E tu cosa aspetti a partecipare alla raccolta punti e scoprire tutti i meravigliosi premi in palio?