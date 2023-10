Le cose più inverosimili capitate sugli autobus: c’è anche la donna che fa la ceretta

Sono tante le scene inverosimili che si possono verificare sugli autobus. Queste ti lasceranno stupito: una donna addirittura fa la ceretta.

L’autobus delle volte può essere un vero e proprio luogo mistico, fucina di video virali pronti ad andare in rete. In Italia sono numerosi i personaggi da bus diventati famosi sui social per le loro scenate da film di dubbio gusto o per le loro esternazioni politiche. Questi avvenimenti inverosimili però ti lasceranno a bocca aperta.

Ogni giorno sono milioni le persone che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi a casa o al lavoro e su di essi possiamo trovare una vasta gamma di persone. Infatti l’autobus delle volte può diventare una piccola cittadina composta da persone che provengono da diversi contesti sociali, culturali ed economici. Proprio questa diversità potrebbe portare a situazioni inaspettate e comportamenti insoliti da parte di alcuni dei passeggeri.

Delle volte può diventare addirittura difficoltoso condividere con così tante persone uno spazio molto piccolo, specie se di fronte abbiamo persone che hanno dei modi non convenzionali e libere da ogni vincolo sociale. Per questo sugli autobus possono verificarsi delle vere e proprie scene inverosimili, come è capitato in Gran Bretagna, dove una persona addirittura ha iniziato a farsi la ceretta durante il trasporto. Scopriamo quindi il curioso avvenimento che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Autobus, sono diverse le scene inverosimili: passeggeri increduli

Come abbiamo avuto modo di vedere sono diversi i motivi che possono portare ad assistere a scene inverosimili durante il trasporto in autobus. Tra le scene più assurde di sempre troviamo anche una donna che ha deciso di depilarsi le gambe mentre era sul bus. Mentre parlava a telefono la donna ha deciso di abbassarsi lo stivale del piede destro fino alla caviglia, andando ad applicare un paio di strisce di cera sulla tibia. I passeggeri l’hanno guardata con stupore, altri invece hanno voluto evitare di assistere alla scena.

Una donna ha anche provato a protestare rivelando tutto il suo disappunto, ma a questo punto la passeggera che aveva bisogno di una ceretta ha subito risposto: “Se non ti piace, prendi un taxi“. Una scenetta che ha lasciato tutti perplessi, al punto che qualcuno ha iniziato a chiedersi se la donna non stesse partecipando ad una trovata pubblicitaria o a qualche esperimento sociale su YouTube. Ma questo di certo non è l’episodio più assurdo che si è verificato sul bus.

Infatti a Londra un uomo ha girato un video in cui si vede un altro curioso pendolare ballare in pigiama sulla linea centrale, mentre tutti gli spettatori assistono impassibili. Un altro TikToker invece ha condiviso il video di una donna seduta senza né calze né scarpe. Un altro video che in 24 ore è riuscito ad ottenere oltre 50mila visualizzazione vede protagonista un uomo che canta a squarciagola “Livin’ on a Prayer” dei Bon Jovi con le cuffie.

Insomma, sono diverse le scene inverosimili che si possono verificare sul trasporto pubblico, al punto che su YouTube è possibile trovare delle vere e proprie compilation in grado di garantirvi il massimo del divertimento.