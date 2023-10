Ecco qual è la posizione perfetta per dormire, non soffrirai più di fastidiosi reumatismi

Esiste una posizione perfetta per dormire ed in pochi la conoscono. In questa maniera sarai in grado di evitare ogni tipo di reumatismo.

Dormire bene è essenziale per la nostra salute ma soprattutto per il benessere fisico. Quel che in pochi sanno è che spesso spagliamo proprio la postura in cui ci mettiamo a riposare per ore e questa influisce soprattutto su diversi dolori fisici. Oggi quindi andremo a scoprire qual è la posizione perfetta per dormire.

Per restare in salute dormire correttamente è fondamentale proprio per far sì che il nostro corpo completi quanto meglio possibile i processi di riparazione e rigenerazione delle cellule. Quando ci concediamo un lungo riposo notturno riusciremo ad avere un recupero mentale, con il nostro cervello che riuscirà ad elaborare informazioni, a consolidare i ricordi ed in linea generale a rilassare la mente. Un sonno insufficiente o di scarsa qualità potrebbe portare a problemi di concentrazione.

Spesso però tutti quando ci concediamo del sonno iniziamo a sbagliare dal principio, scegliendo una postura che non farà altro che crearci dei veri e fastidiosi reumatismi. Per prima cosa non tutti riescono a dormire dalle 7 alle 8 ore a notte, un tempo fondamentale per affrontare la giornata nel modo giusto. Inoltre questo ci permette di evitare ansia, cattivo umore ma anche mal di schiena e dolore al collo. Oggi quindi andremo a scoprire tutti i segreti e la postura adatta per un riposo perfetto.

Questa è la posizione perfetta per dormire: addio ad ogni dolore

In precedenza abbiamo avuto modo di vedere come dormire dalle sette alle 8 ore a notte può essere fondamentale per la nostra salute corporea. Quel che tutti sottovalutano, però, è proprio la postura che si utilizza quando si dorme. Infatti questa potrebbe avere un impatto significativo sulla nostra salute. Dormire con una postura sbagliata potrebbe portare a tensioni articolari, dolori lombari, gastrite, sciatica e tanti altri problemi. Pertanto è fondamentale assumere una postura adeguata per prevenire questi disagi.

Postura supina – Questa è la posizione ideale quando si dorme la notte, vale a dire riposare sulla schiena con le braccia lungo i fianchi. A sostenere la testa ci penserà il nostro cuscino ad altezza media che ci permetterà di assumere una postura corretta. Sono diversi i vantaggi che porta questa posizione, che non solo preserva la colonna vertebrale, ma aiuta anche a prevenire dolori articolari, migliorare la respirazione e promuovere un sonno riposante. Questa però non è adatta alle donne in gravidanza o a chi soffre di apnea notturna.

Posizione laterale – Invece tale posizione è la seconda opzione migliore. Quando ci addormentiamo in questa maniera è impostante utilizzare un cuscino di media rigidità in modo da mantenere un corretto allineamento della colonna vertebrale. I benefici variano a seconda del lato scelto. Per chi russa e soffre di apnea è consigliato di dormire sul lato destro. Mentre il lato sinistro è la soluzione per le donne in gravidanza visto che favorisce la circolazione cardiaca.

Posizione da evitare – Bisogna evitare assolutamente di dormire a pancia in giù. Seppur per molti è comoda, questa posizione potrebbe rendere più difficile la circolazione, ma soprattutto può causare mal di testa cronico e mette il collo in costante tensione. Chi non può farne a meno dovrà almeno mettere un cuscino sotto al collo per allentare la tensione.