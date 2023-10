Emirates assume: le date in Italia per i futuri assistenti di volo

L’annuncio di Emirates: stanno cercando personale di volo, hostess e piloti. Il colloquio di lavoro si terrà a Mestre. Tutti i dettagli.

Emirates è una compagnia aerea in costante crescita e il personale di bordo gioca un ruolo fondamentale nel garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio memorabile. L’apertura di nuove posizioni per assistenti di volo in Italia è un chiaro segnale dell’impegno di Emirates per la soddisfazione dei propri clienti e per offrire loro un servizio di alto livello.

Per questo motivo, Emirates cerca candidati che abbiano una passione per l’hospitality e che siano pronti ad offrire un servizio personalizzato e professionale, senza trascurare l’importanza della sicurezza a bordo. L’addestramento di primo livello in loco aiuterà a preparare al meglio gli assistenti di volo a gestire ogni situazione di emergenza e ad offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio indimenticabile.

Emirates sta assumendo: i dettagli

Emirates, compagnia aerea con sede a Dubai, ha annunciato nuove giornate di reclutamento in Italia alla ricerca di assistenti di volo. L’obiettivo di Emirates è continuare ad investire nel personale di bordo, ospitando eventi di selezione in diverse città in tutto il mondo.

In Italia, questo processo rientra in un appuntamento dedicato alla ricerca di nuovi assistenti di volo, previsto per il prossimo 25 ottobre, alle ore 9, presso l’Hilton Garden Inn di Venezia-Mestre, oltre ad altri due appuntamenti il 11 e il 28 novembre.

Emirates è alla ricerca di persone appassionate al settore dell’accoglienza e in grado di offrire un’esperienza di viaggio personalizzata e impeccabile, ma allo stesso tempo semplice. La sicurezza dei passeggeri è una priorità assoluta per la compagnia aerea, pertanto il candidato ideale dovrà dimostrare abilità nella gestione dei servizi di bordo e nelle procedure di sicurezza.

Tutto l’equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all’avanguardia della compagnia aerea a Dubai. I candidati interessati a lavorare come assistenti di volo per Emirates sono invitati a inviare una candidatura online, allegando un curriculum vitae in inglese e una fotografia recente. Tutte le informazioni relative ai requisiti per il processo di selezione sono disponibili sul sito ufficiale di Emirates.

L’obiettivo di Emirates è quello di mantenere elevati standard qualitativi nell’esperienza di viaggio dei propri passeggeri, garantendo allo stesso tempo la sicurezza e la tranquillità a bordo. La compagnia aerea non smette di investire nel personale, cercando di selezionare i migliori candidati per il ruolo di assistenti di volo, che rappresentano un elemento essenziale per il successo dell’azienda.