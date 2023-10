Ecco il panino di Leo Messi: costa quasi 20 euro, ma c’è una sorpresa per i fans

In estate è arrivato il rinnovo della partnership tra un’iconica catena di ristoranti e la Pulce, ora per i clienti un regalo inaspettato.

È ormai da qualche anno che Lionel Messi e Hard Rock Cafe hanno stretto una proficua collaborazione all’interno della campagna Greatness Happens Here, che ruota attorno alla piattaforma Live Greatness ideata nel 2020 e sbarcata in tutti gli store in franchising.

Non c’è neanche bisogno di dirlo ma la partecipazione del fenomeno argentino ha portato tantissima visibilità. Sui social i post riguardanti il sodalizio sono cliccatissimi, per non parlare dei clienti che effettivamente si mettono in fila per gustare alcune delle pietanze a lui dedicate – come ad esempio il Messi Chicken Sandwich.

La sorpresa di Hard Rock Cafe, un menu dedicato ai più giovani ispirato da Lionel Messi

“Per sentirsi come veri campioni!”, recita il post promozionale del nuovo menu introdotto da pochissimo negli Hard Rock Cafe. E c’è da credergli sulla parola visto che il testimonial è uno dei giocatori che hanno fatto la storia del calcio mondiale, uno dei più grandi. Stiamo parlando chiaramente di Lionel Messi, al quale di recente è stata dedicata un’intera selezione di piatti.

La collaborazione va avanti a vele spiegate. Yes, we’re Open attraverso il suo managing partner Máximo Lorenzo aveva espresso gratitudine nei confronti dell’argentino per aver portato tanto entusiasmo attorno alla campagna Greatness Happens Here: “Siamo orgogliosi e felici di collaborare con Hard Rock Cafe a questo progetto. Il marchio deve affrontare la sfida di rimanere attuale e rilevante, non solo per i suoi clienti più fedeli ma anche per i nuovi consumatori, sempre più esigenti e connessi, che rappresentano le nuove generazioni”.

Fanno eco le parole del co-fondatore e creative partner, Sebastián Marvin, che sul contributo della Pulce ha ammesso: “Proporre di coinvolgere ancora di più Messi con il marchio e mostrarlo nel ruolo di chef ci è sembrata una mossa vincente per la campagna e per stabilire questa partnership a lungo termine”. Ora il legame si rafforza con una sorpresa graditissima per i più piccoli che col nuovo Messi Kids menu potranno portarsi a casa un mini-pallone da calcio oltre al poster da collezione e un kit di attività con immagini da colorare e sticker.