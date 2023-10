Questa spezia che tutti abbiamo in cucina può contribuire alla perdita di peso: come funziona e i benefici

C’è una spezia che tutti hanno in cucina e che contribuisce alla perdita di peso. Sono tanti i suoi benefici: ecco come funziona.

Per riuscire a dimagrire e buttare via qualche chilo di troppo è importante regolarsi in cucina. In tal senso ci sono degli alimenti che aiutano nel percorso dimagrante, tra questi c’è una spezia che generalmente non manca mai nelle case.

La maggior parte delle spezie che si usano in cucina hanno dei principi attivi che migliorano il gusto e l’olfatto, per questo vengono usati per condire piatti. Alcuni sono anche immuno stimolanti del sistema immunitario intestinale, mentre altri favoriscono la digestione di lipidi, carboidrati e soprattutto proteine.

Detto ciò, è bene sottolineare che esiste una spezia utile alla perdita di peso. A rivelare la novità è stato uno studio realizzato dai ricercatori dell’indiana Venkateswara University i quali hanno sottolineato la capacità della spezia di contenere un pasto ricco di grassi.

Spezia utile alla perdita di peso: ecco qual è

La spezia da consumare per la perdita di peso è il pepe nero, molto comune in cucina. C’è chi lo consuma macinato e chi in grani, in ogni caso è utile per mantenere la propria forma fisica in quanto è un brucia grassi naturale. I ricercatori hanno spiegato che la spezia sarebbe in grado di contenere gli effetti negativi di un pasto ipercalorico e grasso.

È grazie al piperonale, una sostanza presente nel pepe, che è possibile ridurre i danni di un regime alimentare non regolare con effetti anti-iperlipidemici e antiobesità. La cosa molto interessante inoltre è che questa sostanza è capace di aumentare la massa magra, far scendere i livelli di glucosione nel sangue e aumentare la densità delle ossa.

Per quanto riguarda la piperina, ovvero un alcaloide contenuto nel pepe, è molto utile in quanto stimola il metabolismo e termogenesi, agevolando in questo modo il consumo delle calorie. Proprio per questa ragione i nutrizionisti consigliano spesso il pepe nelle diete dimagranti, perché è un prezioso aiuto. Questa sostanza è anche tonica, depurative e piperonale, oltre a favorire la secrezione dei succhi gastrici.

Dopo tutte queste notizie positive ed esaltanti è bene sottolineare anche le controindicazioni del pepe nero, perché il consiglio è sempre quello di consumarlo con moderazione ed è sconsigliato a chi soffre di cistiti, emorroidi, reflusso gastroesofageo e di problemi intestinali in generale. Anche le donne in gravidanza o allattamento è bene che lo evitino.